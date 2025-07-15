В Беларуси физлицам могут разрешить не платить налог с продажи овощей

Физлицам в Беларуси могут разрешить не платить налог с продажи огородной продукции. В парламенте начали обсуждать новый принцип взимания налога с продаж овощей и зелени со своего приусадебного участка.



При этом земельный участок должен принадлежать или самому физлицу, или его родственнику, опекуну. По нынешним нормам, если доход от продажи такой продукции превысил 200 базовых величин (8400 рублей), нужно заплатить налог по ставке 10 %.