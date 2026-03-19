В Беларуси планируют к 2028 году улучшить качество связи на трассах

В Беларуси к 2028 году планируют улучшить качество связи вдоль республиканских дорог, сообщили в Минсвязи.

Так, еще в прошлом году рассчитывали улучшить связь вдоль основной транзитной трассы М1. Однако операторы из-за технических ограничений не смогли найти локацию вблизи дороги, где можно было бы установить вышку.

По словам замминистра, сейчас вырабатывают универсальное решение, которое можно масштабировать на М1. А к 2030 году 99 % территории нашей страны хотят охватить сетью подвижной электросвязи по технологии LTE.