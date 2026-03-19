В Нацбанке Беларуси рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности

Комплексное регулирование сферы лизинга и установление единых правил для граждан и бизнеса. 16 марта Президент Беларуси подписал закон "О лизинговой деятельности".

Акцент - на повышение уровня защиты граждан и снижение их финансовой уязвимости. Среди новшеств для физлиц - снижение долговой нагрузки в два раза. Также, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он сможет обратиться за рассрочкой.

Одно из важных изменений: неуплата платежей не более трех раз - не основание для расторжения договора. Новые возможности открываются и для бизнеса.

По словам Александра Дедкова, начальника управления методологии небанковских и инвестиционных операций Нацбанка Беларуси, в документе есть ряд новаций, которые позволят развивать лизинг и для бизнеса. "По примеру Казахстана и Кыргызстана мы предусмотрели возможность вторичного лизинга. Предмет лизинга, возвращенный лизингодателю по тем или иным причинам, может быть повторно передан в лизинг физическому или юридическому лицу. Мы надеемся, что это станет стимулом для развития оперативного лизинга и позволит клиентам получать необходимое имущество на выгодных условиях", - рассказал начальник управления.

Закон является комплексным и объединяет все нормативно-правовые акты, которые ранее регулировали эту сферу. "Теперь у нас есть единый масштабный документ, направленный на комплексное регулирование лизинговой деятельности", - поделился он Дедков.