В Омане назвали приоритет номер один в сотрудничестве с Беларусью

Флаги Омана и Беларуси
Фото: БЕЛТА

Оман видит строительство целлюлозно-картонного комбината приоритетом номер один в сотрудничестве с Беларусью. Об этом заявил президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень благодарны Президенту Беларуси за детальную проработку проектов, за то, что он глубоко погружен во все проекты, которые мы обсуждаем. Его внимание позволяет нам двигаться очень быстро, с опережением времени в реализации всех проектов, которые мы наметили, - сказал журналистам Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди. - Есть много возможностей в нашем сотрудничестве, но мы хотели бы в первую очередь сконцентрироваться на строительстве целлюлозно-картонного комбината. Это для нас приоритет номер один. И мы очень быстро продвигаемся в реализации этого проекта".

Беларусь-Оман