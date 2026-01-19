3.72 BYN
В прямом сообщении между Беларусью и Россией перевезено 3 млн пассажиров
Автор:Редакция news.by
Турпоток между Россией и Беларусью увеличился почти на 10 %. Только по железной дороге в 2025 году перевезено на 9 % больше пассажиров, чем годом ранее.
Российские туристы активно едут как в Минск на экскурсии, так и в санатории, спрос на которые вырос на 40 %, сообщают туристические компании.
Беларусь лидирует по числу бронирований не просто среди стран ближнего зарубежья, но и по всем выездным направлениям в целом. В 2025 году россияне чаще всего отдыхали в столице белорусского государства.