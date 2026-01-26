В Пуховичском районе прошло первое в 2026 году заседание Совета по развитию предпринимательства

На первое в 2026 году заседание собрались представители деловых кругов Пуховичского района. Говорили и о вкладе бизнеса в реализацию Программы социально-экономического развития Беларуси.

Площадкой для встречи выбрали крупное предприятие по производству замороженной продукции. Компания давно и успешно работает на рынке и может делиться опытом.

Иван Добудько, гендиректор частного предприятия, член Совета по развитию предпринимательства:

"Самое главное - должен быть эффект. Если крупному бизнесу есть что подсказать, здорово, давайте объединимся, поговорим. Возможно, крупный бизнес выступит в роли заказчика и даст либо работу, либо заказ на какое-то сырье, либо материал у бизнеса, который в области развивается. Где-то может поддержать, создать рабочие места, дать консультацию. Работая в рамках нашего района, мы должны создавать условия, чтобы сюда люди стремились: и кадры, и экспертиза, и качество доросло".

