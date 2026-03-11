В России открыто 11 мультибрендовых центров белорусской техники

И в сельском хозяйстве, и в промышленности без качественной современной продукции машиностроения сегодня не добиться успеха. В России открыто уже 11 мультибрендовых центров белорусской техники.

Об их работе говорили 11 марта на заседании Президиума Совета министров. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, эти проекты должны быть не только имиджевыми, но еще экономически эффективными. Главное, чтобы центры способствовали наращиванию экспорта белорусской продукции. Продажи предприятия могут вести как самостоятельно, так и с помощью российских партнеров. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ и Гомсельмаш - все эти бренды хорошо себя чувствуют практически в каждом регионе большой страны. Но важно учитывать требования времени и предлагать покупателям качественный сервис.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Самое главное дело за пятилетку - эффективность этих мультибрендовых центров, чтобы мы рекламировали свой белорусский бренд. Сейчас в стратегии добавили то, что наши выставочные все мероприятия в Российской Федерации будут проходить под названием "Белорусский дворик, белорусские машины".