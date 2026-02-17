ВВП Беларуси в январе составил 23,3 млрд рублей

ВВП Беларуси в январе 2026 года составил 23,3 млрд рублей, сообщили в Белстате. Это 98,8 % к уровню января 2025-го.

Президент Беларуси ориентирует правительство на постоянную работу над улучшением качества и снижением затрат. Об этом он завил, принимая отчет Совмина за прошлый год.

Говоря о проблемных тенденциях, глава государства отметил рост затрат. У "Беллегпрома" "прибавка" почти 5 % , у "Беллесбумпрома" на 6 %, а у Минпрома - 2,5 %.