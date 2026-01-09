3.68 BYN
За последние 4 года в Беларуси загрузка мясокомбинатов выросла в 1,5 раза, а экспорт на 65 %
Слонимский мясокомбинат производит более 300 наименований только лишь колбас. И это не самое крупное предприятие. Здесь большой акцент делают на рецептуру и качество, чтобы само определение "белорусский" говорило само за себя.
Слонимский мясокомбинат первый взял на вооружение нарезку продукции - это и удобно и очень выгодно. Что действительно идет "на ура", так это консервы. Спрос вырос как несколько лет и сейчас продукцию поставляют не только в Россию, но и в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Иорданию.
А чтобы за границей точно дошло то, что производят в Слониме, наши производители стали страховаться QR-кодами. Внутри Беларуси они не нужны, у нас итак все очень жестко. А вот при экспорте в Россию QR-код нужен как дополнительный гарант того, что в белорусских консервах будет мясо из Беларуси.
В Слониме есть еще одна рабочая схема, связанная с мясной отраслью, по которой предприятие по закону может поддерживать самого сельхозпроизводителя, например, помогать покупать технику, а взамен на эксклюзивных условиях, получать продукцию. Довольны все.
"Благодаря проведенной в области работе производственные мощности мясокомбинатов загружены практически в полном объеме. У каждого мясоперерабатывающего предприятия есть своя сырьевая зона. На сегодняшний день законодатель выдвигает довольно-таки жесткие требования для производства пищевой продукции, и каждый производитель должен их соблюдать", - подчеркнул начальник управления КГК Гродненской области Александр Добрук.
На сегодня в Беларуси все производители мясной продукции - и государственные, и частные - объединены в соответствующем реестре. К каждому предъявляются жесткие требованию. В этом залог качества продукции и законности работы. Жесткий контроль за деятельностью предприятий осуществляют различные контролирующие ведомства. Такая скрупулезность помогает выявлять недобросовестных переработчиков.
"Один из примеров - частный переработчик. По результатам проверки КГК установлено, что реализация практически 2,5 млн мясной продукции производилась с завышением отпускных цен. Это не было согласовано с комиссией по ценообразованию, что повлекло бремя для простых граждан. По результатам проверки КГК указанный частный переработчик был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - рассказал начальник отдела Комитета госконтроля Брестской области Антон Завистович.
В случае выявления серьезных нарушений переработчик мясного сырья может быть исключен из реестра. Только за последние 4 года такая мера применена к 150 частным предприятиям. Как правило это мелкие цеха, которые не занимаются глубокой переработкой мяса. Один из последних примеров в Минской области.
"На некоторых предприятиях установлено наличие обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства. Так, на одном из предприятий в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 т продукции неизвестного происхождения", - отметил замначальника управления КГК Минской области Виктор Чайковский.
Работа по устранению возможных лазеек продолжается. С учетом реалий самые узкие места стараются закрепить законодательно, чтобы мясная отрасль стала полностью прозрачной.
"В текущем году правительством принят ряд предложений Комитета госконтроля по внесению изменений в Закон о прослеживаемости продукции животного происхождения (касающихся оборота сырья, готовой продукции, импортируемых и экспортируемых товаров). Проект Закона находится на рассмотрении в парламенте", - заявил начальник управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Князев.
За последние 4 года удалось нарастить загрузку государственных мясокомбинатов в 1,5 раза, Производство продукции выросло во столько же, на 65 % увеличился экспорт. Сегодня торговые сети обеспечены широким ассортиментом мясной продукции - от свежего мяса до колбасных изделий. Продукцией, которая востребована не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".