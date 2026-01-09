За последние 4 года в Беларуси загрузка мясокомбинатов выросла в 1,5 раза, а экспорт на 65 % news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ba0064-1218-4029-a40c-b4eb862e3f21/conversions/dd373c21-6bd3-43a4-9762-83a83a8dc51e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ba0064-1218-4029-a40c-b4eb862e3f21/conversions/dd373c21-6bd3-43a4-9762-83a83a8dc51e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ba0064-1218-4029-a40c-b4eb862e3f21/conversions/dd373c21-6bd3-43a4-9762-83a83a8dc51e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ba0064-1218-4029-a40c-b4eb862e3f21/conversions/dd373c21-6bd3-43a4-9762-83a83a8dc51e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слонимский мясокомбинат производит более 300 наименований только лишь колбас. И это не самое крупное предприятие. Здесь большой акцент делают на рецептуру и качество, чтобы само определение "белорусский" говорило само за себя.

Слонимский мясокомбинат первый взял на вооружение нарезку продукции - это и удобно и очень выгодно. Что действительно идет "на ура", так это консервы. Спрос вырос как несколько лет и сейчас продукцию поставляют не только в Россию, но и в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Иорданию.

А чтобы за границей точно дошло то, что производят в Слониме, наши производители стали страховаться QR-кодами. Внутри Беларуси они не нужны, у нас итак все очень жестко. А вот при экспорте в Россию QR-код нужен как дополнительный гарант того, что в белорусских консервах будет мясо из Беларуси.

В Слониме есть еще одна рабочая схема, связанная с мясной отраслью, по которой предприятие по закону может поддерживать самого сельхозпроизводителя, например, помогать покупать технику, а взамен на эксклюзивных условиях, получать продукцию. Довольны все.

За последние 4 года в Беларуси загрузка мясокомбинатов выросла в 1,5 раза, а экспорт на 65 % news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248de684-ae1b-42ff-b989-48346d39adc6/conversions/2cc709f7-8bba-4721-9ef3-172aa43cef79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248de684-ae1b-42ff-b989-48346d39adc6/conversions/2cc709f7-8bba-4721-9ef3-172aa43cef79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248de684-ae1b-42ff-b989-48346d39adc6/conversions/2cc709f7-8bba-4721-9ef3-172aa43cef79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248de684-ae1b-42ff-b989-48346d39adc6/conversions/2cc709f7-8bba-4721-9ef3-172aa43cef79-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Благодаря проведенной в области работе производственные мощности мясокомбинатов загружены практически в полном объеме. У каждого мясоперерабатывающего предприятия есть своя сырьевая зона. На сегодняшний день законодатель выдвигает довольно-таки жесткие требования для производства пищевой продукции, и каждый производитель должен их соблюдать", - подчеркнул начальник управления КГК Гродненской области Александр Добрук.

На сегодня в Беларуси все производители мясной продукции - и государственные, и частные - объединены в соответствующем реестре. К каждому предъявляются жесткие требованию. В этом залог качества продукции и законности работы. Жесткий контроль за деятельностью предприятий осуществляют различные контролирующие ведомства. Такая скрупулезность помогает выявлять недобросовестных переработчиков.

"Один из примеров - частный переработчик. По результатам проверки КГК установлено, что реализация практически 2,5 млн мясной продукции производилась с завышением отпускных цен. Это не было согласовано с комиссией по ценообразованию, что повлекло бремя для простых граждан. По результатам проверки КГК указанный частный переработчик был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - рассказал начальник отдела Комитета госконтроля Брестской области Антон Завистович.

За последние 4 года в Беларуси загрузка мясокомбинатов выросла в 1,5 раза, а экспорт на 65 % news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc69aad6-0dd4-4726-abb0-dd12dcd2a7c6/conversions/c14de0c5-eea2-4cee-8827-a96baa5e0abd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc69aad6-0dd4-4726-abb0-dd12dcd2a7c6/conversions/c14de0c5-eea2-4cee-8827-a96baa5e0abd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc69aad6-0dd4-4726-abb0-dd12dcd2a7c6/conversions/c14de0c5-eea2-4cee-8827-a96baa5e0abd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc69aad6-0dd4-4726-abb0-dd12dcd2a7c6/conversions/c14de0c5-eea2-4cee-8827-a96baa5e0abd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В случае выявления серьезных нарушений переработчик мясного сырья может быть исключен из реестра. Только за последние 4 года такая мера применена к 150 частным предприятиям. Как правило это мелкие цеха, которые не занимаются глубокой переработкой мяса. Один из последних примеров в Минской области.

"На некоторых предприятиях установлено наличие обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства. Так, на одном из предприятий в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 т продукции неизвестного происхождения", - отметил замначальника управления КГК Минской области Виктор Чайковский.

Работа по устранению возможных лазеек продолжается. С учетом реалий самые узкие места стараются закрепить законодательно, чтобы мясная отрасль стала полностью прозрачной.

"В текущем году правительством принят ряд предложений Комитета госконтроля по внесению изменений в Закон о прослеживаемости продукции животного происхождения (касающихся оборота сырья, готовой продукции, импортируемых и экспортируемых товаров). Проект Закона находится на рассмотрении в парламенте", - заявил начальник управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Князев.