Зарплаты, пенсии, пособия, медицина и образование - правительство отчиталось о работе соцсферы

Стимулировать рождаемость, обеспечить качественные образование и медицинское обслуживание, поддержать пенсионеров и нуждающихся в помощи пожилых людей - Беларусь совершенствует социальную политику, сохраняя максимум возможной поддержки в непростых внешних условиях.

21 января правительство отчиталось о работе социальной сферы. Все обязательства выполнены. На кону доработка стратегии развития социально-трудовой сферы и социальной защиты. Анонсировано совершенствование системы детских пособий, создание более комфортных условий для родителей по уходу за малышами, институтов сиделок для пожилых граждан. Мониторят зарплаты и пенсии.

Особое внимание низкооплачиваемым категориям бюджетников. Намерены решить и злободневные вопросы в сфере образования. Последняя вступительная кампания показала, что корректировок требуют подходы к целевой подготовке кадров.

Зарплаты, пенсии, поддержка семьи, медицина или образование. Все эти социальные вопросы, как мы часто говорим, касаются каждого. Поэтому от внимания на всех уровнях не ускользнуть. Никто ведь не сетует, мол, пенсию не заплатили или пособие не получили. Так уж повелось: социальная политика у нас в приоритете. Стабильное функционирование социальной сферы правительство обеспечило и в прошлом году. Выполнить все социальные обязательства и гарантии намерены и в 2026-м.

Демография - вопрос номер один. Вице-премьер Наталья Петкевич скрывать не станет: так уж объективно сложилось, белоруски в ближайшие годы негативные тренды не победят. Всплеск рождаемости может случиться лишь к новой пятилетке. Словом, поколение беби-бумеров ждут к 2030 году. Но правительство сидеть сложа руки определенно не намерено. Заявлено - будут стимулировать рождаемость и финансовыми плюшками (программу семейного капитала продлили до 2029 года), и созданием удобных условий ухода за малышами. Ведь кому-то в декрете и до 5 лет посидеть хочется, а у кого-то работа не ждет.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Важнейшая задача, к реализации которой мы уже приступили, - создание сети ясельных учреждений, детских дошкольных учреждений для детей более раннего возраста для того, чтобы независимо от того, где находятся родители, в городской или сельской местности, можно было и мамам раньше выйти на работу, либо даже какое-то кратковременное пребывание детей, поэтому программа развития сети именно ясельных детских дошкольных учреждений сейчас в Министерстве образования формируется".

Финансовое плечо для молодых родителей - система пособий. Крепкое или не очень, каждый судит по себе. Но правительство заявляет: модернизация системы (а детских пособий в нашей стране 11) не помешает. Детали до финальной ревизии вице-премьер, понятно, не расскажет, но уточнит, что подкорректируют подходы к определению размеров и порядка выплат.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В целях, конечно, стимулирования демографической ситуации и для того, чтобы снизить риски и опасения наших мам, утраты уровня материальной обеспеченности по сравнению с теми доходами, которые они получали в период своей работы. Поэтому определенные подходы уже есть, они одобрены главой государства. В ближайшее время они будут внесены в виде проектов правовых актов".

Повысить рождаемость кое-где решают вообще кардинально. Вот у наших соседей, поляков, к примеру, вообще запрещено прерывание беременности. Законы в отношении абортов здесь одни из самых суровых в мире.

Белорусская реальность другая. Но ужесточить подходы Минздрав, похоже, не против.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы вносим предложение о том, чтобы на сегодняшний момент запретить в частных центрах проведение абортов. Связано это в первую очередь с тем, что мы видим достаточно большую разбежку между качеством предабортного консультирования, которое проводится в частных центрах, оно там достигает до 20 % эффективности, в то время как в государственных клиниках мы видим достаточно хорошую положительную работу по этому направлению - 35-40 %".

В Беларуси рассчитывают сократить очереди на медисследования

Что касается нашей медицины, сегодня это около 5 % ВВП финансовых вложений. Немало. Это и новое строительство, и реконструкция (а в программе пятилетки более сотни учреждений здравоохранения), и новые технологии, и дорогие операционные вмешательства.

Из резонансного. Помните очереди на эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов? Их удалось сократить. Сегодня максимум 3,5 тыс. очередников по данным на 2 января. А доходили до 15 тыс. желающих.

МРТ и мужчина

Медоборудование - та еще статья расходов. Высокотехнологичного в стране более 300 единиц, это в том числе аппараты КТ и МРТ. Много это или мало? Вице-премьер скажет так: если решить многие оргвопросы, вполне достаточно. А пока очереди на исследования - одна из популярных жалоб белорусов.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Сегодня действительно очередь в зависимости от региона и аппарата от 1 до 3 месяцев. Где-то есть и 7 дней, и 14 дней. Мы ставим перед собой задачу выйти на то, чтобы для всего оборудования, которое в стране, (Минск это либо какой-то совсем небольшой населенный пункт) очередь была не более 30 дней".

Готовить не просто кадры, а нужных экономике специалистов - таков, пожалуй, главный вызов для нашего образования. Вице-премьер проанонсирует: в стране готовят новые экспериментальные программы обучения профессиям будущего. Решение вот-вот появится.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f1ac228-81bc-4fa9-bfc1-dc6bfbcdfb0c/conversions/1b9e6191-ce9e-4bc2-946c-c8ac7617aeae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f1ac228-81bc-4fa9-bfc1-dc6bfbcdfb0c/conversions/1b9e6191-ce9e-4bc2-946c-c8ac7617aeae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f1ac228-81bc-4fa9-bfc1-dc6bfbcdfb0c/conversions/1b9e6191-ce9e-4bc2-946c-c8ac7617aeae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f1ac228-81bc-4fa9-bfc1-dc6bfbcdfb0c/conversions/1b9e6191-ce9e-4bc2-946c-c8ac7617aeae-xl-___webp_1920.webp 1920w

А вот целевую подготовку ждет своего рода реформа. Нет, в целом систему, конечно, сохранят, зато пробелы ликвидируют, чтобы на льготных условиях абитуриент не поступал на престижные специальности, где целевики вообще по сути не нужны. И это лишь один пример.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Выявились проблемы и с точки зрения заказчиков. Потому что 100 организаций заказчиков, которые заявились на выделение целевых мест и которым их выделили, они их не заполнили. Это говорит о том, что эти целевые места просто были запасным аэродромом для абитуриентов. Поэтому в этом году мы учтем недостатки прошлой вступительной кампании и, сохранив целевую подготовку на востребованные экономикой страны специальности, уберем те направления, по которым возможны злоупотребления".