Заяц: Высокобалльные земли должны быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот

432 тыс. гектаров мелиорированных земель введут в оборот в новую пятилетку. Такую задачу поставил Президент во время рабочей поездки в Краснопольский район Могилевской области. Александр Лукашенко заявил о необходимости менять тактику мелиорации.

Главная цель сегодня - освоение новых площадей и возвращение в строй заброшенных участков, которые ранее были плодородными. План выполним. Это подтверждают высокие результаты работы отрасли в предыдущем периоде. Мелиораторы сработали с опережением. Вместо 412 тыс. гектаров в порядок привели 416 тыс. Всего же за пятилетку аграрный фонд страны пополнился на 75 тыс. гектаров дополнительных сельхозугодий.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждую копейку сегодня необходимо считать - все средства на строгом учете. У нас есть высокобалльные земли, которые расположены на неосушенной земле и заросли кустарником в результате определенных манипуляций. И эти земли необходимо ввести в сельскохозяйственный оборот. План в 431 тыс. гектаров на пятилетку будет выполнен. Только здесь мы распределим ресурсы, средства для того, чтобы эти высокобалльные земли, которые расположены практически во всех областях нашей республики, были вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

Свыше 45,5 тыс. гектаров высокобалльных земель - именно такой фонд предстоит освоить в ближайшие 5 лет. Новая тактика работы мелиораторов и аграриев несомненно должна дать результат: а именно - увеличить контурность полей и производительность труда, причем материальные затраты на обработку почв, напротив, должны снизиться. Экономия государственных средств при таком подходе составит примерно 92 млн рублей".

