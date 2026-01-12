Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЗВР Беларуси достигли исторического максимума в 14,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за 2025 год на 5,5 млрд долларов и достигли нового исторического максимума.

Так, по предварительным данным, на 1 января 2026 года ЗВР достигли почти 14,5 млрд долларов в эквиваленте, сообщили в Национальном банке.

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Во-первых, нам надо обеспечить сбалансированный внутренний валютный рынок. Для этого будет проводиться взвешенная денежно-кредитная политика с точки зрения разумного роста кредитов, с точки зрения процентных ставок по депозитам, которые будут положительны в реальном выражении как относительно уровня инфляции, так и относительно инфляционных ожиданий населения".

Разделы:

Экономика

Теги:

ЗВР