ЗВР Беларуси достигли исторического максимума в 14,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за 2025 год на 5,5 млрд долларов и достигли нового исторического максимума.

Так, по предварительным данным, на 1 января 2026 года ЗВР достигли почти 14,5 млрд долларов в эквиваленте, сообщили в Национальном банке.

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси: