Год Красной Огненной Лошади 2026: В чем встречать, какие цвета принесут удачу и чего избегать

Новый 2026 год по восточному календарю пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Этот символ обещает динамичный, страстный и полный перемен период. Лошадь ассоциируется с энергией, свободой, скоростью и независимостью, а огненная стихия добавляет яркости, амбиций и решительности.

Чтобы привлечь удачу, важно правильно подготовиться к предстоящему празднику: выбрать подходящий наряд, цвета, макияж, прическу и маникюр.

Символ 2026 года: Красная Огненная Лошадь

Символ 2026 года по китайскому гороскопу - Красная Огненная Лошадь - редкая комбинация, повторяющаяся лишь раз в 60 лет (последний раз - в 1966 году), где динамичная энергия Лошади усиливается страстной стихией Огня.

Год начнется 17 февраля 2026 года (в день Китайского Нового года) и продлится до 5 февраля 2027 года, обещая период ярких перемен, смелых прорывов и неудержимого движения вперед.

Однако энергия Огненной Лошади двойственна: как неукротимый огонь, она может принести не только тепло и свет, но и хаос, если не направить ее в нужное русло. Чтобы год стал по-настоящему успешным, важно сохранять баланс: действовать смело, но с умом, ценить свободу, но не забывать о близких.

Символ 2026 года: Красная Огненная Лошадь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfb6b8bb-f241-459d-bca2-b833318fbbad/conversions/e0298a4d-8192-4250-986f-6701645da855-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfb6b8bb-f241-459d-bca2-b833318fbbad/conversions/e0298a4d-8192-4250-986f-6701645da855-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfb6b8bb-f241-459d-bca2-b833318fbbad/conversions/e0298a4d-8192-4250-986f-6701645da855-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfb6b8bb-f241-459d-bca2-b833318fbbad/conversions/e0298a4d-8192-4250-986f-6701645da855-xl-___webp_1920.webp 1920w Символ 2026 года: Красная Огненная Лошадь

В каких цветах встречать Новый год 2026

Чтобы задобрить такой неукротимый символ года, как Красная Огненная Лошадь, и привлечь успех и процветание, выбирайте теплые, огненные и жизнерадостные оттенки. Они отражают стихию Огня, которая доминирует в 2026 году, и помогают гармонизировать энергию праздника.

Основные счастливые цвета:

Красный и его оттенки (алый, бордовый, коралловый, винный) - абсолютный фаворит. Красный символизирует жизненную силу, страсть, защиту от неудач и успех. Это цвет, который особенно нравится Огненной Лошади: он привлекает удачу в любви, помогает в карьерном росте и обещает финансовое благополучие.

и его оттенки (алый, бордовый, коралловый, винный) - абсолютный фаворит. Красный символизирует жизненную силу, страсть, защиту от неудач и успех. Это цвет, который особенно нравится Огненной Лошади: он привлекает удачу в любви, помогает в карьерном росте и обещает финансовое благополучие. Оранжевый (от яркого до терракотового) - добавляет оптимизма, творчества и динамики, идеален для тех, кто хочет новых начинаний.

(от яркого до терракотового) - добавляет оптимизма, творчества и динамики, идеален для тех, кто хочет новых начинаний. Золотой - привлекает богатство, роскошь и признание. Блеск цвета драгоценного металла подчеркнет ваш статус и поможет блистать в новогоднюю ночь.

- привлекает богатство, роскошь и признание. Блеск цвета драгоценного металла подчеркнет ваш статус и поможет блистать в новогоднюю ночь. Желтый и теплые тона (персиковый, янтарный) - для тепла, уверенности и позитивных эмоций в 2026 году.

и теплые тона (персиковый, янтарный) - для тепла, уверенности и позитивных эмоций в 2026 году. Зеленый (изумрудный, травяной) - питает огонь (по циклу элементов Дерево рождает Огонь), приносит рост, гармонию и свежие возможности.

Эти оттенки стоит использовать не только в основном наряде, но и в деталях: аксессуарах, макияже, маникюре, сервировке праздничного стола и даже украшениях елки. Например, классическое красное платье в сочетании с золотыми серьгами и клатчем, оранжевый шарф или пояс как яркий акцент, бордовые губы с золотистым хайлайтером - такие детали покажут Огненной Лошади, что вы на одной волне, и она обязательно принесет вам удачу в наступающем году!

елочные игрушки разных цветов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f05e6bd-1599-4917-8d37-25737bdbf851/conversions/cb361ee6-4d70-4b61-80e6-20d994217147-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f05e6bd-1599-4917-8d37-25737bdbf851/conversions/cb361ee6-4d70-4b61-80e6-20d994217147-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f05e6bd-1599-4917-8d37-25737bdbf851/conversions/cb361ee6-4d70-4b61-80e6-20d994217147-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f05e6bd-1599-4917-8d37-25737bdbf851/conversions/cb361ee6-4d70-4b61-80e6-20d994217147-xl-___webp_1920.webp 1920w

В чем нельзя встречать Новый год 2026

Огненная Лошадь - энергичное и темпераментное животное, которое не терпит застоя, холода и ограничений. Некоторые цвета могут "потушить" ее огонь, привести к конфликтам элементов (например, Вода гасит Огонь) или создать ощущение рутины и меланхолии. Избегайте их в основном наряде, чтобы не отпугнуть удачу и не привлечь застой или неприятности.

Цвета, которых лучше избегать:

Синий , голубой и все холодные оттенки водной стихии - главные антагонисты Огня в 2026 году. Они символизируют воду, которая буквально тушит пламя, гасят энергию Лошади и могут привлечь в вашу жизнь эмоциональную прохладу в отношениях, финансовые препятствия или ощущение застоя в 2026 году.

, голубой и все холодные оттенки водной стихии - главные антагонисты Огня в 2026 году. Они символизируют воду, которая буквально тушит пламя, гасят энергию Лошади и могут привлечь в вашу жизнь эмоциональную прохладу в отношениях, финансовые препятствия или ощущение застоя в 2026 году. Черный ассоциируется с покоем и мрачностью, что противоречит динамике Лошади. Он также может привлечь застой или скрытые проблемы в предстоящем году.

ассоциируется с покоем и мрачностью, что противоречит динамике Лошади. Он также может привлечь застой или скрытые проблемы в предстоящем году. Серый - скучный и нейтральный цвет для Лошади, который гасит ее энергию, из-за чего вы можете почувствовать апатию и отсутствие ярких событий.

- скучный и нейтральный цвет для Лошади, который гасит ее энергию, из-за чего вы можете почувствовать апатию и отсутствие ярких событий. Белый - слишком чистый и холодный, для Огненной Лошади он символизирует стагнацию или нежелание перемен; а данный знак предпочитает страсть и движение.

- слишком чистый и холодный, для Огненной Лошади он символизирует стагнацию или нежелание перемен; а данный знак предпочитает страсть и движение. Темно-коричневый или графитовый - это тяжелые земляные оттенки, которые могут чрезмерно "заземлить" энергию Огненной Лошади. Они тормозят ее неукротимый полет, гасят вдохновение и мешают свободному потоку новых идей и возможностей. В год, когда все должно мчаться вперед на полной скорости, такие тона рискуют создать ощущение тяжести, рутины и застоя - лучше оставить их для другого времени.

Если вы все же любите эти цвета, используйте их минимально - как небольшой акцент, разбавленный "огненными" деталями (например, синий аксессуар с красным). Главное - чтобы общий образ был ярким и теплым, так вы не разозлите Огненную Лошадь и обеспечите себе год полный скорости, достижений и позитива!

девушка показывает знак стоп руками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b9397f1-0bde-4ee0-86ea-31f47d458303/conversions/1df050f2-7158-43ab-b64f-8d38958873b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b9397f1-0bde-4ee0-86ea-31f47d458303/conversions/1df050f2-7158-43ab-b64f-8d38958873b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b9397f1-0bde-4ee0-86ea-31f47d458303/conversions/1df050f2-7158-43ab-b64f-8d38958873b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b9397f1-0bde-4ee0-86ea-31f47d458303/conversions/1df050f2-7158-43ab-b64f-8d38958873b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Цвета Нового 2026 года по знакам зодиака: персональные рекомендации для Огненной Лошади

Год Красной Огненной Лошади любит яркие, теплые и энергичные оттенки, но чтобы максимально задобрить этот символ и привлечь удачу именно в вашу жизнь, стоит учитывать особенности вашего знака зодиака. Сочетайте цвета года (красный, оранжевый, золотой, зеленый) с теми, что резонируют с вашей энергией - так образ станет гармоничным и принесет успех в самых важных сферах.

Овны - природные лидеры и первопроходцы, а Огненная Лошадь только усилит вашу энергию. Выбирайте насыщенные красный и бордовый : они разожгут внутренний огонь, помогут проявить инициативу и привлечь победы в карьере и личной жизни.

- природные лидеры и первопроходцы, а Огненная Лошадь только усилит вашу энергию. Выбирайте насыщенные и : они разожгут внутренний огонь, помогут проявить инициативу и привлечь победы в карьере и личной жизни. Тельцы ценят стабильность, комфорт и роскошь, а Лошадь добавит динамики. Идеальные цвета - изумрудный зеленый и золотой : зеленый обеспечит уют и гармонию, золотой - финансовое благополучие и чувственные удовольствия.

ценят стабильность, комфорт и роскошь, а Лошадь добавит динамики. Идеальные цвета - и : зеленый обеспечит уют и гармонию, золотой - финансовое благополучие и чувственные удовольствия. Близнецы - мастера общения и перемен, а год Лошади идеально поддержит вашу легкость. Выбирайте яркий оранжевый и солнечный желтый - они усилят харизму, привлекут интересные знакомства и новые идеи.

- мастера общения и перемен, а год Лошади идеально поддержит вашу легкость. Выбирайте яркий и - они усилят харизму, привлекут интересные знакомства и новые идеи. Раки нуждаются в уюте и эмоциональной защите. Чтобы не конфликтовать с огненной энергией года, выбирайте мягкие теплые оттенки - персиковый , коралловый и нежный оранжевый . Они подарят ощущение тепла домашнего очага и одновременно привлекут удачу в отношениях.

нуждаются в уюте и эмоциональной защите. Чтобы не конфликтовать с огненной энергией года, выбирайте мягкие теплые оттенки - , и . Они подарят ощущение тепла домашнего очага и одновременно привлекут удачу в отношениях. Львы - короли любого праздника, и Огненная Лошадь только усилит ваш блеск. Главные цвета - золотой и алый красный : золото подчеркнет статус и харизму, красный - страсть и лидерство.

- короли любого праздника, и Огненная Лошадь только усилит ваш блеск. Главные цвета - и : золото подчеркнет статус и харизму, красный - страсть и лидерство. Девы любят порядок и гармонию. Подходящие оттенки - терракотовый (теплый землистый красный) и глубокий зеленый . Они помогут сохранить баланс, привлечь успех в работе и здоровье.

любят порядок и гармонию. Подходящие оттенки - (теплый землистый красный) и . Они помогут сохранить баланс, привлечь успех в работе и здоровье. Весы стремятся к красоте и гармонии в отношениях. Рекомендуемые цвета - нежный розовый с золотом и бордовый . Розово-золотая гамма подчеркнет элегантность и романтику, а бордовый добавит глубины образу.

стремятся к красоте и гармонии в отношениях. Рекомендуемые цвета - с золотом и . Розово-золотая гамма подчеркнет элегантность и романтику, а бордовый добавит глубины образу. Скорпионы - мастера страсти и трансформации. Глубокий красный , гранатовый и бордовый - ваши цвета. Они разожгут внутреннюю силу, привлекут мощные перемены и магнетизм в любви.

- мастера страсти и трансформации. , и - ваши цвета. Они разожгут внутреннюю силу, привлекут мощные перемены и магнетизм в любви. Стрельцы - любители приключений и свободы, как и сама Лошадь. Выбирайте яркий оранжевый и огненно-красный , можете себе позволить фиолетовые акценты в образе. Такая палитра привлечет путешествия, новые знания и удачу. Образ должен быть свободным и экспрессивным.

любители приключений и свободы, как и сама Лошадь. Выбирайте яркий и , можете себе позволить акценты в образе. Такая палитра привлечет путешествия, новые знания и удачу. Образ должен быть свободным и экспрессивным. Козероги стремятся к статусу и достижениям. Идеально подойдут бордовый , глубокий красный и стальной серый с обильным золотом. Бордо подчеркнет амбиции, золото - успех и признание. Такой сдержанный, но роскошный образ поможет подняться по карьерной лестнице в предстоящем году.

стремятся к статусу и достижениям. Идеально подойдут , и с обильным золотом. Бордо подчеркнет амбиции, золото - успех и признание. Такой сдержанный, но роскошный образ поможет подняться по карьерной лестнице в предстоящем году. Водолеи - новаторы и бунтари. Основные цвета для вас - изумрудный зеленый и немного синего , но обязательно разбавляйте яркими красными и оранжевыми акцентами (чтобы не гасить огненную стихию 2026 года).

- новаторы и бунтари. Основные цвета для вас - и немного , но обязательно разбавляйте яркими красными и оранжевыми акцентами (чтобы не гасить огненную стихию 2026 года). Рыбы живут в мире мечты и эмоций. Мягкие коралловый , персиковый и розовато-оранжевый оттенки подарят вдохновение и гармонию. Образ должен быть романтичным и струящимся, как морская волна с отблесками пламени.

знаки зодиака news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaf78b80-dd45-45ba-9936-d19cba43b970/conversions/d3ac7118-f647-4fda-ad34-e3fbddc84b26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaf78b80-dd45-45ba-9936-d19cba43b970/conversions/d3ac7118-f647-4fda-ad34-e3fbddc84b26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaf78b80-dd45-45ba-9936-d19cba43b970/conversions/d3ac7118-f647-4fda-ad34-e3fbddc84b26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaf78b80-dd45-45ba-9936-d19cba43b970/conversions/d3ac7118-f647-4fda-ad34-e3fbddc84b26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Какой наряд выбрать в год Красной Огненной Лошади

Выбор наряда для встречи 2026 года - это не просто вопрос стиля, а настоящий ритуал, чтобы задобрить символ года. Наряд должен быть комфортным (чтобы можно было танцевать и двигаться всю ночь), элегантным, но с ноткой дерзости. Избегайте сковывающих силуэтов, слишком строгих форм и холодных тонов - Лошадь не потерпит ограничений!

Общие рекомендации по выбору:

Ткани : Предпочтите струящиеся, блестящие материалы - шелк, атлас, бархат, шифон или ткани с металлическим отливом. Пайетки и глиттер добавят "огня" и сияния вашему образу.

: Предпочтите струящиеся, блестящие материалы - шелк, атлас, бархат, шифон или ткани с металлическим отливом. Пайетки и глиттер добавят "огня" и сияния вашему образу. Силуэты : Свободные, летящие, с асимметрией, открытыми плечами, спиной или декольте. Избегайте слишком облегающих или тяжелых вещей - Лошадь ценит легкость и свободу в движениях.

: Свободные, летящие, с асимметрией, открытыми плечами, спиной или декольте. Избегайте слишком облегающих или тяжелых вещей - Лошадь ценит легкость и свободу в движениях. Аксессуары: Золотые украшения (серьги, браслеты, колье), яркие клатчи, туфли на каблуке с блеском. Добавьте элементы с "гривой" - перья, бахрому или воланы.

В модных трендах на Новый год 2026 года доминируют элементы, идеально созвучные энергии Красной Огненной Лошади: сияющие металлические отблески, яркие красные акценты, роскошные бархатные текстуры, смелые асимметричные вырезы, нежное плиссе и изысканные драпировки - все это создает образы, полные страсти, динамики и праздничного огня.

Идеи нарядов для женщин

Классика с огоньком: Красное или бордовое платье миди/макси из атласа или бархата с открытыми плечами или асимметричным вырезом. Добавьте золотой пояс или украшения - и вы королева вечера.

Дерзкий вариант: Оранжевый комбинезон с широкими брюками или топ с пайетками в сочетании с юбкой-плиссе.

Элегантный блеск: Золотое платье с металлическим отливом или зеленое изумрудное с драпировкой.

Домашний/уютный праздник: Шелковый костюм в терракотовом цвете или свитер с блестками плюс юбка.

Идеи нарядов для мужчин

Мужчины тоже могут блистать! Забудьте про классический черный - Огненная Лошадь предпочитает теплые тона.

Стильный костюм: Бордовый или терракотовый пиджак с брюками, белая/кремовая рубашка и золотой галстук или платок.

Кэжуал-шик: Рубашка в оранжевом или красном с джинсами, плюс золотые аксессуары (часы, запонки).

Вечерний вариант: Бархатный блейзер в глубоком зеленом или золотистая рубашка.

Акценты: Красный карманный платок, бордовые туфли или оранжевый шарф.

Маникюр на Новый год 2026

В год Красной Огненной Лошади маникюр должен быть ярким, сияющим и энергичным - как пламя и грива скакуна. Основные цвета: красный (алый, бордовый, коралловый), золотой, оранжевый и терракотовый. Добавьте блеск - глиттер, фольгу, втирку или стразы, чтобы привлечь удачу и богатство. Избегайте холодных тонов и матовых покрытий: Лошадь любит огонь и движение!

Оптимальная длина ногтей для новогоднего маникюра 2026 - средняя или длинная: такая форма выглядит элегантно и позволяет создать яркие акценты с блеском. Что касается формы, выбирайте мягкий миндаль или квадрат с закруглёнными краями - они добавляют образу женственности, легкости и той самой динамики, которую так любит неукротимая Огненная Лошадь. Острые или слишком квадратные углы лучше отложить - они могут создать излишнюю жесткость, а год требует свободы и плавного движения.

Фото: the-day.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a10c285-1058-440e-9eb9-0085f7e31de9/conversions/87cf659a-c08d-4a7d-a450-a669895977b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a10c285-1058-440e-9eb9-0085f7e31de9/conversions/87cf659a-c08d-4a7d-a450-a669895977b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a10c285-1058-440e-9eb9-0085f7e31de9/conversions/87cf659a-c08d-4a7d-a450-a669895977b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a10c285-1058-440e-9eb9-0085f7e31de9/conversions/87cf659a-c08d-4a7d-a450-a669895977b5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: the-day.ru

Макияж на Новый год 2026

Макияж в стиле Красной Огненной Лошади - это воплощение яркости, тепла и внутреннего сияния: кожа должна светиться, словно от неугасающего пламени, благодаря обильному хайлайтеру на скулах, золотистым теням и классической красной помаде.

В трендах доминируют монохромные образы в красных тонах, металлические акценты и смелые, дерзкие стрелки. Главный фокус - на губах с ярко-красной или бордовой помадой (матовой или сатиновой), которая пробуждает страсть и притягивает удачу в любви.

Глаза завораживают золотыми или оранжевыми smoky, мерцающим глиттером на веках или двойными стрелками с блестящим эффектом. Для кожи выбирайте сияющую основу, хайлайтер и румяна в нежных персиково-коралловых оттенках.

Главное - подчеркнуть свою естественную красоту: Огненная Лошадь обожает уверенность, харизму и тот внутренний огонь, который делает вас неотразимой!

Прическа на Новый год 2026

Прически на Новый год 2026 должны быть легкими, свободными и подвижными - словно развевающаяся на ветру грива неукротимой Огненной Лошади: добавьте объем у корней, крупные локоны и сияние с помощью спреев с блестками или золотистых аксессуаров.

Избегайте строгих, жестких конструкций и идеальной гладкости - год требует энергии, динамики и естественной свободы.

Среди самых популярных вариантов: классические голливудские волны - распущенные крупные локоны с глянцевым блеском для длинных волос; высокий хвост, гладкий или объемный, украшенный золотыми нитями и мерцающими заколками; небрежный пучок с кокетливо выпущенными прядями и блестящими элементами. Если у вас короткие волосы, выбирайте текстурированные укладки с эффектом "мокрых" прядей или блестящими гелями - они добавят дерзости и современного огня вашему образу!

Красная Огненная Лошадь уже готова ворваться в вашу жизнь с ветром перемен, страстью и неиссякаемой энергией - осталось только оседлать этот мощный поток. Встречайте Новый год в сияющих огненных тонах, с легким и свободным образом, где каждый элемент - от красной помады до золотых запонок - говорит о вашей готовности к смелым шагам и ярким эмоциям.

Пусть праздничная ночь станет стартом для года, полного достижений, любви и приключений. Доверьтесь внутреннему огню, будьте уверенными и открытыми новому - и Лошадь обязательно понесет вас к вершинам успеха. Сияйте, двигайтесь вперед и пусть 2026 год станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни! С Новым годом!