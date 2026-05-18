Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Стрельцов в отношениях ждет романтика, Девы могут сменить работу

Звезды призывают вас замедлиться и обратить внимание на детали - именно в них скрыты ключи к решению давних вопросов. Энергия периода благоприятствует завершению старых дел и расставанию с тем, что больше не служит вашему росту.

В профессиональной сфере возможны неожиданные предложения, но не спешите с ответом, дайте себе время подумать. Уделите внимание своему ментальному здоровью. Помните, что ваше спокойствие сейчас - самая ценная инвестиция в будущее.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе звезды советуют вам направить энергию на завершение текущих рабочих задач, избегая соблазна запускать масштабные проекты. В профессиональной сфере возможны неожиданные идеи, которые стоит обсудить с руководством. При планировании бюджета доверяйте интуиции, но будьте осторожны с импульсивными тратами.

В общении с близкими проявите снисходительность, а для второй половинки важнее всего будут простые, искренние жесты заботы вместо дорогих подарков. Чтобы избежать физического дискомфорта, не сидите долго в одном положении и добавьте в режим расслабляющие ванны для снятия стресса. Прислушивайтесь к сигналам организма: он точно подскажет, нужен вам отдых или смена активности.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сосредоточьтесь на наведении порядка в текущих делах и документах - системный подход поможет избежать ошибок и сэкономит время. В финансовой сфере будьте особенно осторожны. Откажитесь от крупных покупок и инвестиций, лучше займитесь возвратом старых долгов.

Избегайте недомолвок с родственниками. В этот период встречи с людьми из прошлого могут всколыхнуть ненужные эмоции. Уделите внимание здоровью: физические нагрузки и полноценный сон помогут укрепить иммунитет, а контроль над эмоциями убережет от нервного истощения.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проявите инициативу на работе, доведение начатых проектов до конца принесет вам авторитет и уважение коллег. В финансовой сфере лучше пересмотреть приоритеты и траты. Воздержитесь от крупных покупок.

Для одиноких представителей знака возможны новые знакомства, а тех, кто в паре, ждет приятная ностальгия, которая неожиданно сблизит вас с партнером. Избегайте чрезмерных нагрузок: больше гуляйте на свежем воздухе и практикуйте дыхательные упражнения для снятия стресса. Обратите внимание на здоровье сердца и сосудов, ограничьте кофеин и энергетики.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сосредоточьтесь на совершенствовании профессиональных навыков. Это может привести к неожиданным предложениям и дополнительному заработку. Ваши уверенность и творческий подход помогут подписать важные документы. В сфере финансов звезды советуют пересмотреть траты и создать небольшую подушку безопасности.

В отношениях наступает время откровенных разговоров: обсуждение планов и пересмотр общих ценностей выведут вашу связь на новый уровень. Уделите внимание здоровью. Возможно, пора пройти профилактический чек-ап и ограничить общение с теми, кто крадет вашу энергию. Для восстановления сил практикуйте медитацию.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пересмотрите свои подходы к рабочим обязанностям: старые методы могут быть уже неэффективны, а новые идеи принесут успех. Что касается финансовой сферы, возможны непредвиденные траты, поэтому не рискуйте крупными суммами и откажитесь от сомнительных инвестиций.

В личной жизни звезды советуют не торопиться с новыми отношениями, сейчас они вряд ли принесут пользу. А вот внимание к текущему партнеру укрепит союз. Уделите время хобби и творчеству: это поможет восстановить энергию и снизить тревожность. Практикуйте короткие медитации и следите за питанием. Здоровье желудочно-кишечного тракта сейчас особенно уязвимо.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте готовы к возможным конфликтам на работе. Сохраняйте спокойствие и критически оценивайте любую поступающую информацию. Возможно неожиданное предложение о смене работы - взвесьте все "за" и "против", прежде чем принимать решение. Перепроверяйте документы и действия, связанные с денежными операциями.

В личных отношениях настало время исправлять старые ошибки. Инициируйте честный разговор с партнером, даже если тема непростая. Уделите достаточно времени отдыху, ваша нервная система нуждается в восстановлении, а качественный сон сейчас важнее переработок. Небольшие изменения в питании помогут успокоить ум и обрести гармонию.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это время наведите порядок в рабочих делах и на столе, это поможет мыслить яснее и успешно завершить важные сделки. В финансовой сфере звезды сулят прибыль от бизнеса или дополнительный доход, но часть средств обязательно отложите в накопления.

В отношениях возможна новая искра. Устройте романтический сюрприз партнеру или будьте открыты к знакомству, если вы одиноки. Особое внимание уделите здоровью позвоночника: избегайте переохлаждения и длительного сидения в неудобной позе. Не забывайте про прогулки на свежем воздухе и дыхательные практики, они помогут снять тревожность и восстановить внутренний баланс.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Доверяйте своей интуиции на работе, она поможет распутать сложные ситуации и избежать ошибок в документах. Звезды советуют подвести итоги пройденного карьерного пути, возможно, пришло время для подписания новых контрактов или смены направления деятельности. В финансовой сфере будьте предельно осторожны, так как есть риски ошибок при операциях.

В отношениях позвольте себе быть открытым и чувственным, это приведет к настоящему счастью и гармонии. Уделите внимание здоровью - спорт и физическая активность повысят энергию и укрепят нервную систему. Не забывайте про качественный сон и избегайте переутомления, чтобы сохранить бодрость.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сосредоточьтесь на завершении начатых проектов на работе. Проявите ответственность на финишной прямой, это принесет признание коллег и руководства. В финансовой сфере возможны доходы от творчества или хобби, но избегайте оформления крупных кредитов и неоправданных трат. Звезды советуют тщательно планировать бюджет.

В личной жизни вас ждет романтика, но только при вашем активном участии: устройте свидание второй половинке или запланируйте совместный отдых. На неделе возможна быстрая утомляемость, поэтому найдите время побыть в одиночестве и перезагрузиться. Прогулки на свежем воздухе и дыхательные практики помогут восстановить ресурс.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша работоспособность будет на высоте, что поможет завершить текущие дела. Это может принести и дополнительное вознаграждение. В финансовой сфере избегайте конфликтов и не поддавайтесь на заманчивые предложения, требующие крупных вложений. Звезды советуют часть дохода направить на приятные, но спланированные покупки, а остальное - в накопления.

В личных отношениях царит спокойствие и гармония, если вы не вымещаете на домочадцах рабочий негатив. Черпайте положительные эмоции из общения с партнером. Особое внимание уделите здоровью: позвоночник и поясница сейчас особенно уязвимы, избегайте переохлаждения и тяжелых нагрузок. Прислушивайтесь к сигналам организма и вовремя обращайтесь за помощью, если почувствуете неладное.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваше творчество и нестандартный подход на работе приведут к успеху. Не бойтесь предлагать смелые идеи, они будут замечены и оценены. Возможны важные проекты или проверки, которые могут повлиять на будущую карьеру. В финансовой сфере ожидается приток денег, но звезды советуют часть средств положить в копилку, чтобы укрепить стабильность.

В личных отношениях возможен интересный поворот: крепкая дружба может перерасти в романтику, не закрывайтесь от этого. Избегайте переутомления, устройте себе детокс от гаджетов и больше времени проводите на свежем воздухе. Также самое время пересмотреть круг общения: оставьте рядом тех, кто поддерживает, и мягко отдалитесь от тех, кто тянет вниз.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сохраняйте внешнее спокойствие на работе, но будьте готовы активно действовать при необходимость. Ваша дипломатичность поможет решить самые сложные задачи. В финансовой сфере возможны интересные предложения, однако с крупными вложениями лучше повременить и тщательно просчитать каждый шаг.