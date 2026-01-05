Гороскоп на неделю с 5 по 11 января: Козерогов ждет звездный час, Девы совершат творческий прорыв

Первая полная неделя 2026 года - это мощный астрологический старт, фундаментальный импульс, который способен задать вектор всему первому месяцу года, а возможно, и обозначить ключевые темы ближайшего будущего.

Меркурий в Козероге советует нам строить планы, как опытные архитекторы: с четкими этажами, надежным фундаментом и просчитанной сметой. Это не время для туманных мечтаний - это время для конкретики. Составьте список целей, распишите первые шаги, проведите деловые переговоры. Ваши идеи сейчас обретают структуру и вес.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Овны, на этой неделе ваша энергия направлена в профессиональное русло. Период с 5 по 7 января идеален для того, чтобы заявить о своих амбициях и начать масштабный проект. Вы можете получить неожиданную, но весьма полезную поддержку от человека с большим опытом или статусом.

В финансовых вопросах сохраняйте холодную голову - соблазн рискнуть может быть велик, но сейчас важнее надежность. В сфере отношений возможны вспышки нетерпения. Постарайтесь не превращать спор в конфликт, а в диалоге ищите конкретику. Для одиноких Овнов знаковым может стать знакомство в ходе учебы или на серьезном деловом мероприятии.

Совет на неделю: сфокусируйтесь на одной, самой важной цели нового года. Ваша инициатива будет замечена, но распыление сил сейчас - ваш главный враг.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Тельцов эта неделя проходит под эгидой расширения горизонтов. Ваш ум жаждет новой информации и впечатлений. На работе это благоприятное время для завершения сделок, особенно с иностранными партнерами, подписания юридических документов или успешной сдачи экзамена. Возможна небольшая, но приятная финансовая находка, например, возврат старого долга или выигрыш.

С 8 по 10 января вас потянет к чему-то новому и в личной жизни. Отличная идея - начать планировать реальное путешествие с партнером или вместе записаться на полезный онлайн-курс. Такое совместное развитие сильно сблизит. Будьте внимательны к своему состоянию: интенсивная умственная работа может привести к легким головным болям.

Совет недели: позвольте себе помечтать и составить планы на далекое будущее. Именно сейчас вы можете увидеть путь, который приведет вас к значительному росту.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Близнецы, это неделя для вас - время глубокой проработки вопросов доверия и общих ресурсов. В начале недели вы будете находиться в идеальной форме для решения всех финансовых загадок. Вы можете обнаружить ранее упущенную выгоду или полезный внутренний резерв.

В сфере отношений на первый план выходят темы глубины и искренности. Разговоры могут коснуться прошлого, общих обязательств или важных решений о будущем. Это время, когда нужно говорить честно, но и быть готовым услышать правду. Избегайте полутонов и недоговоренностей - они сейчас разрушительны.

Совет недели: доверяйте своей интуиции в вопросах денег и обязательств. Ваша проницательность на высоте, и она поможет отличить выгодное предложение от ловушки. Это период закрытия старых финансовых циклов.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главная тема вашей недели, Раки, - партнерство во всех его проявлениях. На профессиональном фронте с начала недели звезды способствуют заключению выгодных союзов, контрактов и налаживанию связей. Ваша врожденная дипломатия и умение чувствовать людей помогут вам заручиться поддержкой очень нужного человека.

В личной жизни эта неделя может стать судьбоносной: для пар это время гармонии, взаимной поддержки и принятия важных совместных решений, например, о покупке недвижимости. Для одиноких Раков высока вероятность встретить того, с кем захочется построить серьезные, основательные отношения, возможно, в не самой ожидаемой обстановке. Ваше эмоциональное состояние стабильно и помогает вам сглаживать углы.

Совет недели: не берите всю ответственность только на себя. Ключ к успеху этой недели - в умении идти на разумные компромиссы и делегировать. Самые значимые достижения придут через сотрудничество.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Львы, на этой неделе космическая энергия направляет ваш царственный взгляд на сферу повседневного труда, здоровья и рутины. Это не время для громких выходов, а период эффективного наведения порядка в собственных владениях. В начале недели вам следует буквально разгромить завалы на рабочем столе. Оптимизация процессов, составление четких планов, диалоги с коллегами о распределении задач пройдут продуктивно. Возможны улучшения в условиях вашей работы.

В сфере чувств романтическая искра может неожиданно проскочить в самой обыденной обстановке - в офисе, спортзале или во время совместного решения бытового вопроса. Проявите заботу не громкими жестами, а реальными делами.

Совет недели: ваша главная задача - взять под контроль то, что находится в зоне вашего влияния. Инвестиции времени в здоровый режим и отладку рабочих процессов сейчас окупятся сторицей в ближайшие месяцы.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Дев эта неделя окрашена вдохновением и желанием выразить себя. Астрологический фон благоприятствует всему творческому, романтическому и связанному с детьми. На работе вас могут привлечь нестандартные, креативные проекты, где нужно проявить фантазию и тонкий вкус. Это прекрасное время для мозговых штурмов, разработки дизайна или написания текстов. Ваше хобби может неожиданно стать источником небольшого, но приятного дополнительного дохода.

В личной жизни в середине недели будет царить атмосфера легкости и влечения. Это идеальные дни для ярких свиданий, признаний в чувствах и проявления своей игривой, артистичной натуры. Для Дев с детьми эти дни - период особой радости и взаимопонимания.

Совет недели: позвольте себе отключить внутреннего критика и просто получать удовольствие от процесса. Не ищите сиюминутной пользы - делайте то, что радует душу, именно это привлечет к вам удачу и внимание.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Весов на этой неделе главный фокус смещается в область дома, семьи, эмоциональных корней и личного пространства. После праздничной суеты вам остро потребуется тишина и возможность привести в порядок свои мысли и чувства. Начало недели идеально для решения домашних вопросов: от ремонта и уборки до важного разговора с родными. Вы можете получить хорошие новости о недвижимости или поддержку семьи.

Однако в середине недели будьте осторожны в общении с домочадцами - возможны недопонимания на пустом месте из-за рассеянности или невысказанных ожиданий. Проявите дипломатию. Это также благоприятное время для заботы о своем внутреннем мире: медитация, ведение дневника, анализ планов принесут умиротворение.

Совет недели: ваша сила сейчас - в спокойной, безопасной гавани. Укрепите свой тыл, наведите порядок в жилье и в душе, и вы обретете мощный ресурс для будущих действий на публике.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя активной коммуникации, обучения и взаимодействия с ближним окружением для вас, Скорпионы. Ваш острый ум и проницательность будут как никогда востребованы. С начала недели вы можете быть вовлечены в интенсивный поток информации: встречи, переговоры, поездки по городу, работа с документами или соседями. Ваша задача - не утонуть в деталях, а использовать этот поток для сбора ценных данных и установления полезных контактов. Возможно заключение выгодной краткосрочной сделки или подписание договора.

В общении, однако, старайтесь смягчать свою природную прямоту, чтобы случайно не задеть чьи-то чувства. Это отличное время для короткой учебной поездки, курсов повышения квалификации или написания важного письма.

Совет недели: ваше слово сейчас имеет вес. Используйте силу убеждения и логики, но не забывайте слушать. Новость, полученная от родственника или соседа, может оказаться крайне важной для ваших планов. Будьте в центре информационного поля, но управляйте им.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Стрельцов эта неделя проходит под знаком материальных и жизненных ценностей. Энергия вашей планеты-покровителя Юпитера и Марса в вашем знаке побуждает к активным действиям, но звезды рекомендуют направить этот импульс в практичное русло. Начало недели - отличное время для решения финансовых вопросов: требовать повышения, назначать цену за свои услуги, совершать выгодные покупки или продажи. Вы ясно видите, что приносит реальную отдачу. Однако в середине недели будьте осмотрительны с импульсивными тратами на сиюминутные удовольствия.

В общении вы будете излучать уверенность и оптимизм, что сделает вас центром внимания в компании. Личные отношения проверяются на прочность общими материальными целями.

Совет недели: ваша неуемная энергия нуждается в четком финансовом плане. Сконцентрируйтесь на увеличении доходов, а не на раздувании расходов. Ваша уверенность и прямота сейчас заряжены особой силой.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Козероги, эта неделя вашего абсолютного звездного часа. Солнце и Меркурий в вашем знаке дают невероятную концентрацию, авторитет и ясность мысли. Это ваш личный новый год, время загадывать самые смелые желания и брать на себя ответственность за их исполнение. С 5 января вы находитесь в центре событий, ваше мнение весомо, а инициативы встречают поддержку. Это идеальное время для старта любого важного долгосрочного проекта, презентации себя и своих идей. Вы выглядите серьезно, надежно и неотразимо в глазах других.

В личной жизни важно не прятать теплое сердце за маской невозмутимости. Дайте близким понять вашу к ним привязанность.

Совет недели: весь мир сейчас - ваша сцена. Смело формулируйте свои цели на год и делайте первый, самый уверенный шаг. Ваша дисциплина и стратегическое мышление - ключи к успеху. Не бойтесь быть в центре внимания.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Водолея эта неделя - время подготовки, уединения и работы с внутренним ресурсом. После возможной праздничной активности вам требуется перезарядка. Вам необходимо остаться наедине со своими мыслями, подвести итоги прошлого и интуитивно нащупать вектор на будущее. С 5 по 7 января могут прийти важные озарения, пророческие сны или всплыть скрытая информация, которая все расставит по местам. Это не время для активных внешних действий, а для анализа, планирования втайне и восстановления сил.

Общение с узким кругом доверенных лиц будет более ценным, чем светские рауты. Берегите нервы, избегайте токсичного окружения.

Совет недели: доверьтесь своему внутреннему голосу. Лучшие решения этой недели придут к вам во время отдыха, медитации или прогулки наедине с собой. Завершайте старые дела и мысленно готовьте почву для будущих, пока еще неочевидных, перемен.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Рыб эта неделя станет временем тонкого резонанса с окружающим миром. Вы будете востребованы в дружеских компаниях, групповых проектах и общественных инициативах. С 5 января вы можете получить неожиданную помощь или ценный совет от друга, а также сами стать источником вдохновения для своего окружения. Это благоприятное время для нетворкинга, работы в команде и продвижения гуманитарных или творческих проектов.

Однако в середине недели старайтесь не переоценивать свои силы и не давать обещаний, которые будет сложно выполнить. Ваша тонкая душевная организация нуждается в поддержке единомышленников.