3 декабря завершаются съемки психологической драмы "Батька Минай. Партизанская легенда"

"Главное внутри - драма конкретного человека и конкретных людей. Это история предательства, как человек пошел на него. Он не просто так это сделал, он пошел ради своей семьи. Вот тот эпизод, который мы сейчас снимаем. И, естественно, предатель не может жить. Это история того, как люди, сопротивляясь, все-таки выдерживали психологический прессинг. И, конечно, мы еще должны понимать, что у меня возрастной ценз 12+, посему некоторые сцены, например, убийства, особенно детей, не будут в кадре. Я хочу пожалеть нашего зрителя, там и так будет достаточно за что переживать".