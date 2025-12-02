3.73 BYN
3 декабря завершаются съемки психологической драмы "Батька Минай. Партизанская легенда"
Премьера драмы о батьке Минае может состояться уже в 2026 году ко Дню Независимости Беларуси. 3 декабря на натурплощадке под Смолевичами состоится финальная съемочная смена для создателей партизанской легенды.
"Бандит номер один" для немцев - Минай Шмырев - мстит предателям за убийство своих четверых детей. Развязка сценария построена на реальных событиях в витебских лесах.
Судьба Батьки Миная в исполнении народного артиста России Алексея Кравченко спустя 40 лет после военной драмы "Иди и смотри", Флера снова вернулся восстанавливать историческую справедливость. К слову, главную роль в сценарии специально писали под актера.
Игорь Угольников, гендиректор студии "Военфильм" (Россия):
"Главное внутри - драма конкретного человека и конкретных людей. Это история предательства, как человек пошел на него. Он не просто так это сделал, он пошел ради своей семьи. Вот тот эпизод, который мы сейчас снимаем. И, естественно, предатель не может жить. Это история того, как люди, сопротивляясь, все-таки выдерживали психологический прессинг. И, конечно, мы еще должны понимать, что у меня возрастной ценз 12+, посему некоторые сцены, например, убийства, особенно детей, не будут в кадре. Я хочу пожалеть нашего зрителя, там и так будет достаточно за что переживать".
Далее белорусско-российская команда переедет в Калужскую область России и завершит там работу над созданием психологической киноленты. Весь кинопроцесс занял 40 съемочных смен и затронул три поры года.
Режиссер отмечает: новая лента не станет ремейком на уже созданный полвека назад фильм о народном мстителе Минае, но отсылки к старой работе "Беларусьфильма" будут.