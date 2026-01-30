3.74 BYN
30 января исполняется 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина
30 января исполняется 105 лет со дня рождения народного писателя, лауреата Госпремии СССР, двух госпремий БССР и премии Союзного государства Ивана Шамякина.
Любовь к литературе у автора появилась еще в юные годы. Первые стихи начал писать во время учебы в техникуме. Из-под пера автора вышло большое количество романов, пьес, повестей, рассказов, а также дневниковых записей, статей и очерков, более 100 книг и свыше 30 переводов для зарубежного читателя.
На долю писателя выпали годы, опаленные войной. Во времена лихолетья Иван Шамякин возмужал на поле боя и вырос как поэт. Он одним из первых в советской литературе начал разрабатывать тему Великой Отечественной войны. Перу Шамякина принадлежит пенталогия "Тревожное счастье" - самое масштабное в белорусской литературе произведение о войне.
По его книгам созданы кинофильмы и театральные постановки. Например, картина Михаила Пташука "Возьму твою боль" или "Сэрца на далоні" режиссера Виктора Карпилова. Эти киносценарии помнит не одно поколение.
Примерил Иван Шамякин и депутатский портфель. В биографии писателя большая глава отведена общественно-политической деятельности. Больше 10 лет он возглавлял Верховный Совет БССР, несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР и БССР, был членом Центрального комитета Компартии Беларуси, председателем Белорусского комитета защиты мира. В 1963 году писатель даже посетил США в составе белорусской делегации.
Сегодня имя Ивана Шамякина носит Мозырский государственный педуниверситет, в его честь названа одна из столичных улиц в микрорайоне Сухарево-4.
К 105-летнему юбилею Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства подготовил виртуальную выставку "Непридуманный Шамякин. Документальное наследие классика". Личное из жизни писателя разархивировал и Добрушский краеведческий музей, где воссоздали рабочий кабинет классика.