75 лет - Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси отмечает юбилей

1 апреля свое 75-летие отмечает Государственное учреждение "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Оркестр был основан 1 апреля 1950 года как духовой оркестр штаба Белорусского военного округа с единственной задачей - обеспечить музыкальным сопровождением воинские ритуалы. Спустя десятилетия коллектив оркестра увеличился до 80 человек и разделился на три состава: большой духовой оркестр, эстрадный оркестр со струнной группой, биг-бенд.

В 1992 году оркестр приобрел новый статус и стал именоваться Главным военным оркестром Вооруженных Сил Республики Беларусь, а в 2003 году за высокое исполнительское мастерство и пропаганду белорусского музыкального искусства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь".

Указом № 453 от 30 декабря 2022 года заслуги Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси были отмечены специальной премией Президента за значительные достижения в сфере музыкального искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны.

Художественным руководителем - главным дирижером оркестра является полковник Максим Кочетков.

Репертуар оркестра насчитывает более 500 музыкальных произведений: от классики до современных композиций. Оркестр постоянно выступает с творческими отчетами и концертными программами в Центральном доме офицеров, гарнизонных и солдатских клубах.

Выступления коллектива можно увидеть на плац-концерте, а синхронность движений тщательно оттачивается на репетициях. У главного военного оркестра страны они особенные, ведь в его составе, с одной стороны, музыканты, с другой - военнослужащие. А это значит, что строевая подготовка для них не менее важна, чем оттачивание мастерства в игре на инструментах. Благодаря сочетанию этих двух составляющих публика получила возможность видеть зрелищные выступления оркестра, в том числе на государственные праздники и во время международных фестивалей - совместно с ротой почетного караула.

Помимо того, что оркестр осуществляет концертную деятельность, он является постоянным участником парадов войск Минского гарнизона, праздничных шествий и других общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Оркестр также активно сотрудничает с ведущими солистами и творческими коллективами стран СНГ и других государств. С 1993 года коллектив выступает на престижных фестивалях Европы: Великобритании, Шотландии, Ирландии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов. Его выступления также проходили в концертных залах различных городов Германии, Великобритании, Ирландии, Франции, Польши. Известен коллектив и в странах Азии. С 2018 года он принимает участие в военно-музыкальном фестивале "Труба мира", проходящем в Китае и Узбекистане. Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси является постоянным участником военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который ежегодно проводится в Москве.