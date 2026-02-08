Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские школьницы из Островца прошли в финал Атомной недели моды в Москве

"Белорусские васильки" - на Красной площади. Атомная неделя моды впервые прошла в Москве при поддержке корпорации "Росатома".

В заключительном гала-показе принимали участие как юные дизайнеры из атомных городов России, Турции и Беларуси, так и мэтры модной индустрии.


Школьницы из белорусского Островца

В финал конкурса "Территория успеха: мода" попали школьницы из белорусского Островца. Программа Атомной модной недели включала в себя обучающий курс для 70 участников проекта. Посещение выставок и профильных вузов, а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии моды.

Кульминацией гала-показа, который проходил в легендарном московском ГУМе, стала коллекция белорусских профессионалов моды.

