Белорусские школьницы из Островца прошли в финал Атомной недели моды в Москве
Автор:Редакция news.by
"Белорусские васильки" - на Красной площади. Атомная неделя моды впервые прошла в Москве при поддержке корпорации "Росатома".
В заключительном гала-показе принимали участие как юные дизайнеры из атомных городов России, Турции и Беларуси, так и мэтры модной индустрии.
В финал конкурса "Территория успеха: мода" попали школьницы из белорусского Островца. Программа Атомной модной недели включала в себя обучающий курс для 70 участников проекта. Посещение выставок и профильных вузов, а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии моды.
Кульминацией гала-показа, который проходил в легендарном московском ГУМе, стала коллекция белорусских профессионалов моды.