Белорусские школьницы из Островца прошли в финал Атомной недели моды в Москве

"Белорусские васильки" - на Красной площади. Атомная неделя моды впервые прошла в Москве при поддержке корпорации "Росатома". В заключительном гала-показе принимали участие как юные дизайнеры из атомных городов России, Турции и Беларуси, так и мэтры модной индустрии.

В финал конкурса "Территория успеха: мода" попали школьницы из белорусского Островца. Программа Атомной модной недели включала в себя обучающий курс для 70 участников проекта. Посещение выставок и профильных вузов, а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии моды.