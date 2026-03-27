Билеты на популярные спектакли в Минске раскупают за 2-3 месяца до показа

27 марта в афише ЮНЕСКО - 65-й Всемирный день театра. У белорусов наблюдается небывалый спрос на билеты. Например, на "Графа Монте-Кристо" (что завтра дает театр Горького) партер разошелся за три часа еще в декабре. До мая на бестселлеры Театра кукол и Театра юного зрителя тоже не попасть.

Мюзиклы и оперетты, наконец, вышли из временного кризиса и избавились от клише "второсортности". Чем не комплимент театру-юбиляру? Музыкальному исполнилось 55 лет. Минчане рублем симпатизируют премьерам - полные залы будут до каникул и на "Римских каникулах". Все еще обсуждают и национальное "Купалье".

Сергей Микель, главный балетмейстер Белорусского государственного академического музыкального театра: "Он был первый национальный балет в этом театре, поставлен за все время существования и театра, и труппы балета. Поэтому, как бы давно уже в воздухе есть такая потребность. Потребность не только у театра или у балета, у коллектива, а еще и у зрителя. Потому что не так много национальных брендовых вещей, спектаклей".

Музыкальный держит марку минимум второй сезон. Лидер по статистике - Большой. В прошлом сезоне он принял свыше 247 тыс. эстетов. В топе посещаемых сцен - НАДТ имени Горького и Театр кукол.

Последнему рекламу делают сами белорусы, делясь в популярных соцсетях уловом на те же "Записки юного врача". Спрос на резонансный уже лет пять как трагифарс положил сайт, билетов не было спустя час, но каждый ли желающий изучил аннотацию.

Евгений Корняг, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол: "Для меня очень важно, чтобы люди, которые идут на известного, неизвестного писателя, то есть драматурга, либо литературу, которая поставлена в театре, чтобы они все-таки прочитывали, потому что театр не переносит полностью литературу. То есть у театра чуть-чуть другие задачи, у театра другие возможности и выразительные средства".

Виноват ли талант режиссера Корняга в обвалах кассы Театра кукол? Город не открещивается от спроса, а ищет способы, чтобы как можно больше желающих увидели наше искусство.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома: "Мы увеличили количество показов спектакля для того, чтобы больше зрителей могли прийти на топовые спектакли, которые есть в театре. Мы вышли на Центральный дом офицеров на два спектакля. Это "Записки юного врача" и "Пансион Belvedere" мы вынесли на большие площадки. И там тоже за день-два просто раскупаются билеты на ура. И это, конечно, не может не радовать нас. Конечно же, мы рады, что есть такой спрос, есть желание. Но нас расстраивает та ситуация и те комментарии, которые пишут жители и гости нашей столицы, что невозможно купить билеты. Поэтому мы заверяем, что мы делаем все возможное для того, чтобы зрители могли попасть. Мы сейчас прорабатываем новые способы приобретения билетов".

Икс в формуле успеха спектаклей - человеческий фактор. Когда тот самый режиссер с тем самым художником и композитором угадали с актуальным мотивом и создали нетривиальную сценографию. Инстаграмную, если хотите. В ТЮЗе, например, разрешено снимать во время спектаклей. Кто не видел "Грозу" с ее небутафорским ливнем на сцене...

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя: "Мне мало, чтобы у меня ставили одни и те же режиссеры. Я все время стараюсь, и в этом, я считаю, тоже наш успех. Труппа очень стала тренированная. Труппа у меня - универсальные солдаты. Чтобы вы понимали, на данный момент нет ни одного билета на три спектакля. Премьера "Люди на болоте" - мы только репетировать его начали".