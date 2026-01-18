Большой праздник биатлона - в Раубичах готовятся приветствовать лучших спортсменов

С 23 по 25 января все дороги будут вести в Раубичи - на знаменитый лыжно-биатлонный стадион. Кубок Содружества возвращается в Беларусь - ждем аншлаги на трибунах и океан эмоций. Оргкомитет готовит ряд сюрпризов для зрителей.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, признается, что Раубичи для него - святое место.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону,

"Я был в той команде, когда выбирали место. Мы рассматривали несколько мест, в том числе Заячью поляну, где рельеф местности соответствует любым требованиям: лыжников, гонщиков, биатлонистов. А когда пришли сюда, я повернулся, увидел купола церкви, и говорю: дорогие мои, Всевышний за нас уже выбрал это место", - рассказал прославленный спортсмен.

храм в Раубичах

Ровно 52 года назад Александр Тихонов именно в Раубичах стал чемпионом мира в эстафете, чему есть документальное свидетельство.

Кадры документального фильма "Выстрел на лыжне" с каждым годом становятся все более ценными, ведь каждое большое событие обрастает легендами.

"В эстафете был второй. Я сделал тогда серьезнейший задел. А крепление у меня болталось. Стоял милиционер, у него были спички. Мы спичек натолкали, закрутили. И я показал один из лучших результатов. Юра Колмаков выступал за Беларусь. И когда мы в эстафете победили, сто с лишним тысяч зрителей ликовали - такое впечатление, что это был День Победы. Рев такой стоял! Наверное, Всевышний отметил то, что я вернулся и живу здесь, в Беларуси", - поделился воспоминаниями олимпийский чемпион.

Раубичи. Исторические кадры

Чемпионаты мира после того исторического - первого, к которому и создали такой прекрасный комплекс, в Раубичах проходили еще дважды: в 1982-м и 1990-м. И со снегом бывали трудности не только в последние, но и в те давние годы.

Юрий Альберс, государственный тренер Беларуси по биатлону:

"Под Логойском есть место, где снег выпадал и там держался. Если, допустим, в Раубичах и Логойске не было, то там снег всегда был. Возили оттуда снег, возили из аэропорта".

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи"

Леонид Карась, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Природа нас уже приучила к тому, что надежды на естественный снег никакой, поэтому работали с техническим снегом. Две недели стоят стабильные отрицательные температуры. Делаем систему оснежения. Это, наверное, последний сезон, когда мы уже делали снег на стадионе, развозили его, укатывали. Со следующего сезона это уже будет полноценная система оснежения".

Помогать зрителям в этом году вновь будет гость из России Александр Кузьмин. Он постарается объединить всех в эмоциональном зрительским восхищении от великого спортивного действа.

Александр Кузьмин, ведущий биатлона на стадионах (Россия)

Александр Кузьмин, ведущий биатлона на стадионах (Россия):

"Дорогие друзья, готовимся через неделю шуметь ярко в столице Республики Беларусь - в Минске. В золотых знаменитых Раубичах мы встретимся и будем приветствовать лучших биатлонистов Российской Федерации и Республики Беларусь. Поэтому 23-го, 24-го и 25 января шумим вместе!"