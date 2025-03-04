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Чувствовать себя гражданином. Юные минчане получили свой первый паспорт в городской ратуше
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2.62025-03-12T16:31:59.000000Z00
"Мы - граждане Беларуси!". 12 марта 40 юношей и девушек столицы получили свой первый паспорт в городской ратуше.
Торжество объединило успешных учащихся школ и гимназий Минска. В свои 14 лет они показали блестящие результаты в научной деятельности, творчестве и спорте.
Главный документ молодому поколению вручило руководство Мингорисполкома. Поздравления дополнили танцевальные и вокальные номера.
Акция "Мы - граждане Беларуси!" проходит накануне Дня Конституции, который отмечаем 15 марта. Это инициатива Белорусского союза молодежи более чем с 20-летней историей. В этом году торжественный марафон объединил все регионы страны.