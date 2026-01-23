Эйсмонт: Уникальность шоу "Фактор.by" в том, что зритель сам решает, кто станет его победителем

Иван Эйсмонт. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25d6e6e-b3de-46c0-a3d7-434c9292f3a3/conversions/86874486-8be8-4833-b80b-abdb232d7266-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25d6e6e-b3de-46c0-a3d7-434c9292f3a3/conversions/86874486-8be8-4833-b80b-abdb232d7266-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25d6e6e-b3de-46c0-a3d7-434c9292f3a3/conversions/86874486-8be8-4833-b80b-abdb232d7266-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25d6e6e-b3de-46c0-a3d7-434c9292f3a3/conversions/86874486-8be8-4833-b80b-abdb232d7266-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, как пройдет выбор победителя пятого сезона самого масштабного вокального телешоу страны "Фактор.by" перед финалом шоу, пишет БЕЛТА.

"Уникальность шоу "Фактор.by" заключается в том, что зритель сам решает, кто станет его победителем. Я думаю, что это вовлекает огромное количество людей, заставляет их смотреть шоу и, самое главное, голосовать. Были разные сезоны. Но мы точно не представляем, кто выиграет в этом году, исходя из того, как шло голосование до этого. Каждый из финалистов, я в этом искренне убежден, сегодня имеет равные шансы. Так было не всегда, иногда у нас были фавориты", - рассказал Иван Эйсмонт.

По его словам, каждый сезон по-своему уникален. Из года в год показатели просмотров в интернете и телевизионные рейтинги растут. Приходят заявки из десятков стран, не только из Беларуси, что, разумеется, подкупает зрителя.

"В этом году в эфир выйдет шоу "Фактор.by. Дети". Несмотря на то, что участие в шоу примут дети, все будет по-взрослому. Состоится телевизионный кастинг и прямые эфиры, где зрители тоже будут выбирать победителя. Мне кажется, это будет добрый проект. Огромное количество музыкальных школ и студий занимаются с детьми, и, конечно, им нужно где-то себя проявить. Мы предоставим им такую возможность", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

Он добавил, что радуется успехам участников, которые продолжили свою творческую карьеру. Ведь "Фактор.by" не только хороший телевизионный продукт, но и площадка для продвижения белорусской культуры и белорусов внутри страны и за рубежом. На шоу рождаются артисты, которые, несмотря на свой юный возраст, уже дают концерты во Дворце Республики и на других площадках. Некоторые из артистов подписали контракт с Первой продюсерской компанией.