Эйсмонт: Уникальность шоу "Фактор.by" в том, что зритель сам решает, кто станет его победителем
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, как пройдет выбор победителя пятого сезона самого масштабного вокального телешоу страны "Фактор.by" перед финалом шоу, пишет БЕЛТА.
"Уникальность шоу "Фактор.by" заключается в том, что зритель сам решает, кто станет его победителем. Я думаю, что это вовлекает огромное количество людей, заставляет их смотреть шоу и, самое главное, голосовать. Были разные сезоны. Но мы точно не представляем, кто выиграет в этом году, исходя из того, как шло голосование до этого. Каждый из финалистов, я в этом искренне убежден, сегодня имеет равные шансы. Так было не всегда, иногда у нас были фавориты", - рассказал Иван Эйсмонт.
По его словам, каждый сезон по-своему уникален. Из года в год показатели просмотров в интернете и телевизионные рейтинги растут. Приходят заявки из десятков стран, не только из Беларуси, что, разумеется, подкупает зрителя.
"В этом году в эфир выйдет шоу "Фактор.by. Дети". Несмотря на то, что участие в шоу примут дети, все будет по-взрослому. Состоится телевизионный кастинг и прямые эфиры, где зрители тоже будут выбирать победителя. Мне кажется, это будет добрый проект. Огромное количество музыкальных школ и студий занимаются с детьми, и, конечно, им нужно где-то себя проявить. Мы предоставим им такую возможность", - подчеркнул Иван Эйсмонт.
Он добавил, что радуется успехам участников, которые продолжили свою творческую карьеру. Ведь "Фактор.by" не только хороший телевизионный продукт, но и площадка для продвижения белорусской культуры и белорусов внутри страны и за рубежом. На шоу рождаются артисты, которые, несмотря на свой юный возраст, уже дают концерты во Дворце Республики и на других площадках. Некоторые из артистов подписали контракт с Первой продюсерской компанией.
Финал масштабного вокального телешоу страны "Фактор.by" проходит в Минске. Среди финалистов - Алина Гулевич, Ибрагим Карасов и Клим Астрамович. Кто победит, зрители узнают уже скоро.