"Фактор.BY. Дети" - известны имена звездных наставников проекта
Известны имена звездных наставников шоу "Фактор.BY. Дети".
В кресле эксперта премьерного сезона долгожданного проекта будет белорусский рэпер Nkeeei. Он знает, как покорить не только сердца аудитории, но и собрать миллионы просмотров.
Компанию популярному исполнителю составит представительница Беларуси на международном конкурсе "Интервидение", суперфиналистка шоу "X-Factor Беларусь" Настя Кравченко.
На время съемок в проекте в Минск переедет заслуженная артистка России, очаровательная Зара.
Закрывает четверку звездных наставников музыкант, актер, режиссер и телеведущий Алексей Воробьев. Он не только поет, но и сам пишет музыку, делает аранжировки и выступает режиссером собственных клипов, активно снимается в кино в России и за ее пределами. Артист с международной карьерой готов искать звезд среди юных дарований.
Уже на этой неделе команда проекта приступит к съемкам телекастингов. Долгожданный этап прямых эфиров ждем этой весной (в апреле).