"Фактор.by", обладатель "Телевершины", гордится своей яркой пятилетней биографией

23 января разрешилась, пожалуй, самая главная телеинтрига. В пятый раз Беларусь выбрала новую звезду - триумфатора талант-шоу "Фактор.by". Им стал Ибрагим Карасов.

27-летний экономист по образованию не зря преодолел путь от Полярного круга до эпицентра рождения настоящих артистов. Самобытность уроженца Нового Уренгоя разглядели белорусы. А сам Ибрагим уже планирует на ближайший год концерты по Беларуси.

"Фактор.by" - это единственное талант-шоу, после которого ни один суперфиналист не уходит в тень софитов. Пять лет назад Белтелерадиокомпания "встрепенула" национальный шоу-бизнес. Не без поддержки государства из-под ее крыла вышли настоящие артисты, которых выбрал сам народ. "Фактор.by" - самая популярная телешкола страны, и это факт. 151 тыс. голосов было получено только за суперфинал пятого сезона.

"Фактор.by", обладатель "Телевершины" и фанатов по всему миру, может гордиться своей яркой пятилетней биографией.

В марте 2020 года никому не известный "Х-фактор Беларусь" объявил о себе, о кастинге и зашагал по стране в поиске таких же никому не известных и талантливых. Преданные зрители доверились БТ. Их было, к слову, сотни.

Кандидаты говорили о своих профессиях:

"Я работаю на заводе полимерных труб заведуюим склада".

"Я являюсь хозяйкой агроусадьбы "Михайлово".

"Я по профессии военнослужащий медработник, а в свободное от службы время я занимаюсь творчеством".

Тот самый Х-фактор искали не в регалиях или вычурных платьях, а через общение и тембр.

Среди претендентов была и корреспондент Белтелерадиокомпании Лидия Заблоцкая. Но осталась по ту сторону камеры, чтобы сделать тот самый первый репортаж, где звезды впервые сошлись. Исторические кадры первого дня съемок, первого телекастинга, первого сезона талант-шоу 10 августа 2021 года.

"У него есть база. Самая большая. Его сердце, его душа", - спорила в жюри певица, телеведущая, наставница шоу "Фактор.by" Ольга Бузова.

Тогда Белтелерадиокомпания произвела фурор выбором великолепной четверки наставников. За одним столом собрались глыбы шоу-бизнеса: Серега, Алехно, Соседов, Бузова. Они сделали себя сами и знали, какими должны быть те самые народные люди Х.

Ольга Бузова:

"Готова сидеть здесь круглосуточно, потому что я не хочу лишать, во-первых, возможности участников выговориться, если у них есть какая-то история, лишать возможности меня сказать, что я думаю по той или иной композиции. Но могу сказать однозначно, что мы только начали, уже два человека затронули струнки моей души и моего сердца. А это только начало".

Тогда для Ольги был дебют, теперь же дива в формуле популярности "Фактор.by" величина постоянная. Ольга Бузова сканировала на талант все пять сезонов, и дважды ее выбор совпадал с выбором телезрителей.

Ольга Бузова:

"Почему я здесь в третий раз? По любви. Самая главная причина - это любовь. Это любовь к стране, любовь к проекту, любовь к людям. Что здесь происходит в прямых эфирах, это просто какой-то космический, действительно, мировой уровень".

В первом сезоне лидчанин с бездонным взглядом Андрей Панисов стал триумфатором дебютного телешоу.

Андрей Панисов, победитель шоу "X-Factor в Беларуси":

"Это лучшая школа по воспитанию настоящих артистов. Она выявляет самых не то что уверенных, а самых таких крепких, непробивных людей. Конечно, с большой харизмой, с талантом невероятным".

Уже тогда команда "Фактора" сумела закалить сталь. Петь хорошо было мало. Проверяли степень выдержки и масштаб желания в тренировочном лагере под Минском.

Здесь скромность выбивали за газон биатлонного поля. Провоцировали, чтобы умели постоять за себя, даже если на сцену полетят помидоры.

Тогда студентка теологического факультета Настя Кравченко и вчерашний школьник Никита Белько за пару месяцев выросли в настоящих артистов.

И не нужно было статуса победителя. Наши первые суперфиналисты сегодня - лауреаты "Песни года". Без их песен уже не обходится ни одна радиоволна. К тому же Никита Белько собрал полный зал во Дворце Республики.

А "Мотылек" Насти Кравченко уверенно взлетел на "Интервидении".

Настя Кравченко, представительница Беларуси на международном конкурсе "Интервидение", суперфиналистка шоу "X-Factor в Беларуси":

"Я не знаю, честно говоря, как бы моя жизнь сложилась без шоу "Фактор.by". Я рассмотрела себя как артист в том понимании, в котором действительно есть слово "артист". И помимо своего профессионального пути, мне кажется, я и как личность сформировалась".

То, что "Фактор" стал народным, корреспонденты БТ понимали это в жизни вне работы. Однажды ведущая "Главного эфира" Ольга Макей разговорилась в такси с водителем Антоном. Тот оказался серьезным фанатом шоу.

Талант-шоу точно зашло в каждый дом. Это признали и конкуренты по кнопкам на пульте. В 2022 году главную награду XIV Национального телевизионного конкурса "Телевершина" получил этот проект Белтелерадиокомпании.

Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by":

"Фактор.by" - это жизнь любого человека, который здесь работает, потому что мы здесь проводим огромное количество времени. И очень многие, особенно наши молодые режиссеры или редакторы, громко заявляют, что "Фактор.by" - это семья. Семья, наверное, это достаточно такое громкое, серьезное слово, но да, это очень большая часть жизни. И если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, конечно, очень сложно делать работу хорошо и получать от этого удовольствие".

Во втором сезоне "Фактор" вернулся на экраны под национальным доменом by. А орнамент - на счастье - окутал сценическую "квартиру".

24 объектива на площадке "Фактор.by " зафиксировали его международность. Желающие стать звездой из России, Китая, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана преодолели километры для минуты славы.

При подаче заявок, что называется, в последний вагон вскочил Ваня Дятлов.

"Песня о далекой Родине" в его исполнении набрала 7,5 млн просмотров на YouTube. Союзный артист - его тембр признала легендарная Пахмутова, нет отбоя и от белорусских предложений.

Иван Дятлов, победитель второго сезона шоу "Фактор.by":

"Фактор.by" свое мягкое творческое влияние распространяет по всему миру. И это здорово, потому что это настоящее искусство, настоящая культура, настоящий творческий, телевизионный профессионализм несется во все города и страны. И о "Факторе" знают далеко за пределами Беларуси, России".

Победитель же третьего сезона - Даниил Савеня - сегодня сотрудничает с белорусскими композиторами и проверяет себя отборами на международные конкурсы, армией - Даниил служит в ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Так что его голос - на защите национальных интересов.

Даниил Савеня, победитель третьего сезона шоу "Фактор.by":

"Мечтал об этом с самого детства. Если нужно будет встать на защиту нашей Родины, я думаю, каждый из военнослужащих, нисколько не колеблясь, возьмет в руки свой инструмент, микрофон и сделает так, чтобы враг сам капитулировал".

И, определенно, наш национальный интерес - это и талантливое завтра. БТ способно найти и придать ему огранку. Убедился и глава государства. Импортозамещение оказалось под силу Белтелерадиокомпании еще до турбулентности по контуру страны. Тому, кто работает, будет оказана поддержка. Государство помогает создавать "Фактор.by" на высшем в стране уровне: аренда самой большой киностудии, свет, звук по последнему слову техники.

Уже и российских знаменитостей не нужно заманивать на "Фактор.by". Наслышаны, знают и с удовльствием выступают вживую,

Люся Чеботина, певица:

"Для меня, конечно же, во-первых, это новый формат, потому что я вижу участников абсолютно разного возраста. Обычно мы привыкли видеть, что это либо супервзрослые, либо это супермолодые. Здесь же идет микс. И очень нравится, что разные направления, очень нравится, что ответственно относятся к постановке номеров. Действительно, это потрясает, что каждый трек - это каждая история, это маленький этюд на сцене. Поэтому создатели "Фактор.by" настоящие умнички, что нашли классных, потрясающих вокалистов, но еще и сделали классное шоу для зрителей".

Валерия, народная артистка России:

"Просто как классные концерты шоу проходят, которые интересно смотреть от начала до конца. Я радуюсь за Беларусь, я радуюсь за ваше телевидение, за то, что такой проект у вас появился - крутейший проект, в который хотят попасть не только те, кто живет в Беларуси, но и из других стран".

Итак, пятый, юбилейный, сезон финишировал. Острота ощущений накалялась до предела. Сезон, который уже нарекли сильнейшим вокально.

Выбирать лучшего в этот раз решило рекордное количество зрителей - 151 тыс. голосов была обработана во время суперфинала

27-летний экономист по образованию без опыта участия в подобных шоу, но с неимоверной аутентикой и талантом взял отпуск за свой счет во Дворце культуры Нового Уренгоя - неофициальной газовой столицы России.

Ибрагим Карасов, победитель пятого сезона шоу "Фактор.by":

"Для меня герои - вся команда "Фактор.by", которая работала на каждого участника, это факт. Каждого участника они раскрывали по максимуму, может, если бы еще эфиры были, еще бы раскрыли. Я безмерно по-человечески благодарен каждому, кто работал и будет работать над этим проектом, потому что они мне дали просто жизненный творческий путь".

И после "Фактор.by" внимание зрителей не ослабевает - следят за развитием артистов, которых выбрала Беларусь. Они, к слову, зачастую доверие оправдывают и не уходят в тень софитов.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"У огромного количества людей есть мечта. Мечта показать себя, мечта спеть в таких декорациях, с таким светом, чтобы увидели миллионы. И государство говорит: мы поможем вам реализовать вашу мечту. Вот, это очень важно".