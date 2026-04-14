Фильм о летчиках-героях Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко презентовали в Минске

В Минске прошел пресс-показ драмы "Одно на двоих" Национальной киностудии "Беларусьфильм". Премьера приурочена к пятой годовщине трагедии в Барановичах. 30 апреля документальная драма о подвиге Героев Беларуси - летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко - выйдет на широкий экран.

14 апреля ее впервые увидел актерский состав и журналисты. Закрытый пресс-показ прошел в кинотеатре "Москва". К слову, именно российский фильм "Небо" взят как стандарт производства.

16 месяцев понадобилось для того, чтобы восстановить события рокового дня 19 мая 2021 года, когда майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко увели падающий Як-130 от жилых домов и ценой собственной жизни спасли сотни белорусов. Консультантами выступали не только представители Министерства обороны, но и семьи Героев Беларуси.

Специально для фильма была написана и песня - посвящение подвигу летчиков. Композитором рок-реквиема выступил Леонид Ширин.

Интерьеры создавались на основе реальных мест, где жили и учились оба Героя Беларуси: Военной академии и 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде.