Фильмы-лауреаты Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" покажут в Минске

Сливки кинопроизводства собрал кинотеатр "Москва". Евразийский "Оскар" переместился в Минск. Пока красная дорожка пустует, потому что главные герои этого сюжета уже давно сидят в зрительном зале.





Фильмом-открытием стал белорусский "Черный замок". Экранизация романа Короткевича удостоена "Бриллиантовой бабочки" в номинации "Лучший композитор".



Картина уже прошлась по российским городам. И пока зритель оценивает, специалисты констатируют.

Иван Павлов, кинорежиссер, актер: "В этом кино подкупает работа художника. Я знаю, что много материала не вошло. Есть отснятый материал для какой-то очень большой длинной версии. Будет это или не будет, может, я рассказал коммерческую тайну, но я видел в павильоне эти декорации. Такого "Беларусьфильм" давно не видел".

Наталья Навоенко, художник-постановщик фильма "Черный замок": "Поскольку в кадре моя страна, я хотела это сделать максимально развернуто и красиво, учитывая, что творческая группа была интернациональной: российский режиссер, грузинский оператор, я художник, я изнутри, получается, должна была показать и достать всю нашу Беларусь от самых подземных подземелий до самых высоких башен".

В этом году кинобриллианты искали в 11 номинациях. Среди участников есть и те, кому удалось поймать сразу несколько наград.

Андрей Зайцев, режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" (Россия): "В фильме снялись два замечательных актера старой школы. Это Александр Адабашьян и Светлана Крючкова. И, конечно, мне очень радостно, что именно они получили призы за лучшую мужскую и женскую роли, потому что, на мой взгляд, у них выдающиеся роли. Кроме всего прочего, это получился в какой-то степени очень оправданный и честный вклад за всю их жизнь, за все, что они сделали для отечественного кинематографа, в том числе, я считаю, что и мирового".