Финальный аккорд живых прослушиваний "Фактор.by" прозвучал в Минске

В Беларуси завершился вокальный вояж прослушиваний самого рейтингового музыкального шоу страны - "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Финальной точкой стал Минск, где на протяжении недели в оффлайн-формате проходил заключительный этап живых прослушиваний.

Предкастинги стартовали 3 июня и охватили все областные центры страны, включая Пинск и Мозырь. Более 8 сотен претендентов со всей Синеокой пришли испытать удачу.

В этом году проект отмечает первый юбилей - стартует пятый сезон шоу. Кто окажется в телепроекте, узнаем уже этой осенью.

Прозвучала финальная нота живых прослушиваний в пятый телесезон самого популярного вокального шоу Беларуси.

На протяжении месяца в режиме нон-стоп креативная команда "Фактор.by" была в творческой экспедиции, перемещаясь по восьми городам страны в поисках людей с тем самым - своим, уникальным - фактором.

Чтобы очутиться на сцене пока еще предкастингов, нужно было заполнить анкету и ждать звонка. А уже на месте каждый получил личный номер - возможно, именно он станет счастливым билетом в новую жизнь.

Судьбы претендентов на участие в телекастинге решают профессионалы: в составе жюри - известные белорусские артисты, сценаристы проекта и финалисты прошлых сезонов.

Среди них и те, кто сам однажды стоял на месте конкурсантов.

Никита Белько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7036a7c2-9535-4a6d-89b1-b55723b90eae/conversions/8c609221-79f5-4577-bf45-93d8dd738c2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7036a7c2-9535-4a6d-89b1-b55723b90eae/conversions/8c609221-79f5-4577-bf45-93d8dd738c2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7036a7c2-9535-4a6d-89b1-b55723b90eae/conversions/8c609221-79f5-4577-bf45-93d8dd738c2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7036a7c2-9535-4a6d-89b1-b55723b90eae/conversions/8c609221-79f5-4577-bf45-93d8dd738c2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Никита Белько, суперфиналист первого сезона шоу "X-Factor в Беларуси":

"Основной состав участников набран. Много и интересных персонажей, и личностей, хорошие вокалисты. Сразу понятно, если они подходят под формат этого проекта - все будет хорошо. Главное - не нервничать и не волноваться, это сложно, но нужно постараться, чтобы показать максимум своих сил и своего потенциала".

Как музыкальная карта страны "Фактор.by" соединяет воедино голоса разных возрастов и даже профессии, не относящиеся к музыке. Здесь на одной сцене встречаются бухгалтеры, строители, учителя, агрономы. Но всех объединяет одно - любовь к музыке.

Хорошая новость для тех, кто не смог попасть на живые прослушивания.

Продолжается прием онлайн-заявок. Достаточно записать кавер а капелла и отправить его на сайт news.by. И предварительно в августе ждать приглашение на телевстречу со звездной четверкой наставников.