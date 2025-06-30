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Финальный аккорд живых прослушиваний "Фактор.by" прозвучал в Минске
В Беларуси завершился вокальный вояж прослушиваний самого рейтингового музыкального шоу страны - "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Финальной точкой стал Минск, где на протяжении недели в оффлайн-формате проходил заключительный этап живых прослушиваний.
Предкастинги стартовали 3 июня и охватили все областные центры страны, включая Пинск и Мозырь. Более 8 сотен претендентов со всей Синеокой пришли испытать удачу.
В этом году проект отмечает первый юбилей - стартует пятый сезон шоу. Кто окажется в телепроекте, узнаем уже этой осенью.
Прозвучала финальная нота живых прослушиваний в пятый телесезон самого популярного вокального шоу Беларуси.
На протяжении месяца в режиме нон-стоп креативная команда "Фактор.by" была в творческой экспедиции, перемещаясь по восьми городам страны в поисках людей с тем самым - своим, уникальным - фактором.
Чтобы очутиться на сцене пока еще предкастингов, нужно было заполнить анкету и ждать звонка. А уже на месте каждый получил личный номер - возможно, именно он станет счастливым билетом в новую жизнь.
Судьбы претендентов на участие в телекастинге решают профессионалы: в составе жюри - известные белорусские артисты, сценаристы проекта и финалисты прошлых сезонов.
Среди них и те, кто сам однажды стоял на месте конкурсантов.
Никита Белько, суперфиналист первого сезона шоу "X-Factor в Беларуси":
"Основной состав участников набран. Много и интересных персонажей, и личностей, хорошие вокалисты. Сразу понятно, если они подходят под формат этого проекта - все будет хорошо. Главное - не нервничать и не волноваться, это сложно, но нужно постараться, чтобы показать максимум своих сил и своего потенциала".
Как музыкальная карта страны "Фактор.by" соединяет воедино голоса разных возрастов и даже профессии, не относящиеся к музыке. Здесь на одной сцене встречаются бухгалтеры, строители, учителя, агрономы. Но всех объединяет одно - любовь к музыке.
Хорошая новость для тех, кто не смог попасть на живые прослушивания.
Продолжается прием онлайн-заявок. Достаточно записать кавер а капелла и отправить его на сайт news.by. И предварительно в августе ждать приглашение на телевстречу со звездной четверкой наставников.
Следить за шоу телезрители смогут уже этой осенью в эфире телеканала "Беларусь 1".