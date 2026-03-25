Фотолетопись Беларуси: в галерее Савицкого показывают жизнь страны 120 лет назад

Какой была Беларусь 120 лет назад? Фотолетопись в галерее Савицкого охватывает период с 1900 года по 1962-й: города и села, архитектура и интерьеры храмов, этнографические зарисовки, пасека, плоты на Западной Двине.

Автор-фотограф - протоиерей Павел Волынцевич - единственный священнослужитель, имя которого вошло в историю фотографии Беларуси первой половины XX века. На экспозиции представлены 180 подлинных стеклянных авторских негативов и почти столько же фотографий.

Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

"На выставке представлены 82 фотографии, сделанные со стеклянных негативов по старинной технологии. Эти стеклянные негативы дошли до нас, их можно было оцифровать, посмотреть, заглянуть, чем же там занимались люди более 100 лет назад. Сам Павел Волынцевич был настоятелем приходской Свято-Никольской церкви в деревне Узмены. Собственно говоря, весь этот фотоархив передан был коллекционерами Спасо-Евфросиниевскому монастырю".