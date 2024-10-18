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Галерея "Мара" в Несвиже приглашает окунуться в мир старинной и современной культуры
Современный центр культурной жизни Несвижа - художественная галерея "Мара" - приглашает на персональные и сборные выставки.
Сейчас там на втором этаже разместилась авторская экспозиция профессионального живописца и графика Марины Мары. Первый же этаж - в антураже творческого микса: работы Игоря и Елены Бархатковых, Александра Демидова, Екатерины Филюты, Владимира Концедайлова. В сборную экспозицию гармонично вписался и фарфор.
Галерея "Мара" - популярное туристическое арт-пространство Несвижа. Тем самым город демонстрирует гостям не только древние памятники архитектуры и искусства, но и достояния современной культуры.
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