Галерея "Мара" в Несвиже приглашает окунуться в мир старинной и современной культуры

Современный центр культурной жизни Несвижа - художественная галерея "Мара" - приглашает на персональные и сборные выставки.



Сейчас там на втором этаже разместилась авторская экспозиция профессионального живописца и графика Марины Мары. Первый же этаж - в антураже творческого микса: работы Игоря и Елены Бархатковых, Александра Демидова, Екатерины Филюты, Владимира Концедайлова. В сборную экспозицию гармонично вписался и фарфор.