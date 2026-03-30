Госансамбль танца Беларуси работает над премьерой концерта "Всегда быть завтра"
Автор:Редакция news.by
Государственный академический ансамбль танца Беларуси готовит премьеру "Всегда быть завтра". Концерт, посвященный мэтру белорусской хореографии.
Новую программу представят к 40-летию работы в коллективе худрука, народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича. Сегодня коллектив носит звание заслуженного, но в свое время Валентина Владимировича назначили для спасения труппы и поднятия уровня мастерства. Впервые ансамбль выступит в сопровождении Национального Президентского оркестра Беларуси. Овации соберут 14 апреля в Большом зале Дворца Республики.