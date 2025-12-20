"Иди и смотри": тяжелый фильм о Великой Отечественной войне вызвал огромный интерес на Западе

Как пишет издание Daily Express, на Западе возрос интерес к "забытому фильму о войне из 80-х". Лента советского режиссера Элема Климова "Иди и смотри" обрела миллионы фанантов по всему миру.



На этой неделе кинолента вышла на американском видеосервисе Amazon Prime Video. Картину назвали "лучшим военным фильмом всех времен". Вышедший в прокат 40 лет назад, он и сегодня не сдает позиции.