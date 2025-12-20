3.66 BYN
"Иди и смотри": тяжелый фильм о Великой Отечественной войне вызвал огромный интерес на Западе
Как пишет издание Daily Express, на Западе возрос интерес к "забытому фильму о войне из 80-х". Лента советского режиссера Элема Климова "Иди и смотри" обрела миллионы фанантов по всему миру.
На этой неделе кинолента вышла на американском видеосервисе Amazon Prime Video. Картину назвали "лучшим военным фильмом всех времен". Вышедший в прокат 40 лет назад, он и сегодня не сдает позиции.
На платформе Rotten Tomatoes рейтинг фильма достиг 90 процентов.
Картина вошла в историю мирового кинематографа как самый тяжелый фильм о Великой Отечественной войне. Главную роль в ленте сыграл 13-летний Алексей Кравченко.
К слову, он и сейчас реконструирует историческую правду. Актер пробуется на главную роль в белорусском кинопроекте. Возможно, новая лента от "Беларусьфильма" "Батька Минай. Партизанская легенда" станет еще одной жемчужиной мирового кинематографа.