Кто станет победителем "Фактор.by"? Интрига разрешится 23 января

Удастся ли суперфиналистке "Фактор.by" Алине Гулевич стать первой победительницей громкого талант-шоу? Или заветный приз ждет подопечных Дениса Клявера?

Уже 23 января разрешится главная интрига в эфире "Беларусь 1". Страна узнает, кто станет обладателем "Фактор.by". Имя триумфатора юбилейного, пятого, сезона определять только телезрителям.

В борьбе за звание победителя - ярый фанат песен Сергея Лазарева, профессиональный тракторист, а сегодня - студент педагогического факультета витебского вуза Клим Астрамович. Его соперник по тандему "Чай вдвоем" Клявера - житель российского Нового Уренгоя Ибрагим Карасов. На родине экономиста по образованию называют "ямальским Паваротти". В битве за триумф - единственная "буз-герл" - Алина Гулевич. Уроженка Гомельщины запела в Гродно, о себе заявила во всеуслышание на фестивале "Вытокі" и даже успела пройти тропы национальных отборов на "Славянский базар". Но 23 января каждый из них - в равных условиях.

Суперфинал "Фактор.by" - традиционно в прямом эфире. Артисты на бис исполнят песни, с которыми пришли на кастинг талант-шоу. И проявятся в тех жанрах, в которых видят себя на больших сценах в будущем.

Сразу после выступлений откроются линии решающего голосования. Выбрать своего фаворита можно с помощью СМС или звонка, стоимость одного - 50 копеек.