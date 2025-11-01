"Лiстапад-2025": киномарафон перемещается в минские кинотеатры

Более 150 работ со всего мира и яркие эмоции зрителей. Сегодня второй фестивальный день "Лістапада". И киномарафон перемещается в столичные кинотеатры "Центральный", "Москва" и Победа". В афише - основные конкурсы игровых и неигровых фильмов, а также День кинематографии Италии.



Свои двери откроет и Национальная киностудия "Беларусьфильм", где состоится встреча с актрисой и режиссером фильма "Хрупкий цветок" Май Тху Хуэйен. Гостья прибыла из Вьетнама. Продюсер, режиссер и эксперт по международному кинорынку расскажет, как продвигать национальное кино на мировую арену. За неделю столичные киноманы увидят свыше 150 кинолент из 41 страны.