Военный журналист Литовкин: Западу нужен образ "страшной России" для оправдания милитаризации

"Соединенные Штаты прекрасно понимают, что они могут исчезнуть с лица Земли, если они нападут на Россию. Но им надо давать задание своему военно-промышленному комплексу, им надо зарабатывать на страхах и подготовке к войне. Они это делают и будут это делать все время".

Благосостояние жителей западных стран падает, но, несмотря на это, руководители стран Запада рассказывают своим гражданам, что защищают их, вкладывая деньги в вооружение и в Украину. "Все для того, чтобы защититься от страшной России. Это старый известный избитый прием, но он работает, и они продолжают давить на него, пестуя те стереотипы, которые они выработали после Второй мировой войны, и продолжают их совершенствовать до сегодняшнего дня", - считает Виктор Литовкин.