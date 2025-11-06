3.68 BYN
Военный журналист Литовкин: Западу нужен образ "страшной России" для оправдания милитаризации
Страны Запада продолжают играть на страхах собственного населения, создавая образ внешнего врага и оправдывая милитаризацию заботой о национальной безопасности.
Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):
"Соединенные Штаты прекрасно понимают, что они могут исчезнуть с лица Земли, если они нападут на Россию. Но им надо давать задание своему военно-промышленному комплексу, им надо зарабатывать на страхах и подготовке к войне. Они это делают и будут это делать все время".
Благосостояние жителей западных стран падает, но, несмотря на это, руководители стран Запада рассказывают своим гражданам, что защищают их, вкладывая деньги в вооружение и в Украину. "Все для того, чтобы защититься от страшной России. Это старый известный избитый прием, но он работает, и они продолжают давить на него, пестуя те стереотипы, которые они выработали после Второй мировой войны, и продолжают их совершенствовать до сегодняшнего дня", - считает Виктор Литовкин.