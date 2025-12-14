3.72 BYN
"Маладыя таленты Беларусі" найдены: во Дворце культуры профсоюзов чествуют триумфаторов конкурса
В Республиканском Дворце культуры профсоюзов чествуют молодые таланты Беларуси. В гала-концерте принимают участие победители творческого состязания.
В 2025 году были определены победители в 10 номинациях, не обделили вниманием инструменталистов, вокалистов, композиторов. Ежегодно в конкурсный радар попадают не случайные гении в возрасте от 10 до 18 лет.
Вероника Сахарова, лауреат международных конкурсов, член жюри республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі":
"Этот конкурс отвечает самым высоким стандартам международных соревнований музыкантов. Это творческий марафон. Можно быть замечательным исполнителем, но перед выходом на сцену сдадут нервы и вся работа может рассыпаться. Поэтому три тура - это уникальность, профессионализм и огромная заявка на состоятельность музыканта".
Для многих была мечта выступить на одной сцене с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.
Ежегодно в радиоконкурсе принимают участие ребята со всех уголков Беларуси. Это не случайно, ведь бороться есть за что: подарок от Белорусского радио - ротация в эфире канала "Культура" и приглашение на участие в съемках телевизионного проекта "Маладыя таленты Беларуси". Также для поклонников конкурса выйдет специальный проект "Мэтры ў новым амплуа" с участием членов жюри.
Радиоверсия гала-концерта и церемонии награждения прозвучат в эфире канала "Культура" 31 декабря в 19:00.