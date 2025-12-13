"Маладыя таленты Беларусі": радиоконкурс подводит итоги и назовет имена победителей 14 декабря

14 декабря узнаем триумфаторов XIV Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі - 2025". Итоги подведут на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Победители в инструментальном жанре продемонстрируют мастерство в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.



В этом году на радиоконкурс поступило 465 заявок, финалистами стали 175 ребят со всей страны в 10 номинациях. Радиоверсия гала-концерта и церемонии награждения прозвучит в эфире канала "Культура" 31 декабря в 19:00.