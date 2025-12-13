3.72 BYN
"Маладыя таленты Беларусі": радиоконкурс подводит итоги и назовет имена победителей 14 декабря
14 декабря узнаем триумфаторов XIV Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі - 2025". Итоги подведут на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Победители в инструментальном жанре продемонстрируют мастерство в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
В этом году на радиоконкурс поступило 465 заявок, финалистами стали 175 ребят со всей страны в 10 номинациях. Радиоверсия гала-концерта и церемонии награждения прозвучит в эфире канала "Культура" 31 декабря в 19:00.
Традиционно, конкурсанты смогут услышать себя в эфире канала "Культура". Также поклонников конкурса ждет специальный проект "Мэтры ў новым амплуа" с участием членов жюри. Конкурс проходит в 14-й раз. За это время в нем приняли участие более 5 тыс. исполнителей.