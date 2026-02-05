Мечтам все возрасты покорны: смотрите вечером 6 февраля второй этап кастинга на "Фактор.BY 60+"

Они доказали, что мечтать никогда не поздно. "Фактор.BY 60+" продолжает удивлять зрителей. На прошлой неделе судьи выбрали первую четверку финалистов. 6 февраля - второй день телекастинга.

На сцену выйдут восемь участников: еще больше жизненных историй, еще больше песен, которым хочется подпевать и еще больше ярких перевоплощений на сцене.

Творческая команда "Фактор.BY 60+" продолжает совершенствоваться и делает каждый эфир в компании "Беларусь 1" незабываемым.

Только четверо участников пройдут в следующий этап шоу. Решение принимают исключительно звездные эксперты. Талантливым людям, которые всю жизнь шли к большой сцене, нужна зрительская любовь.