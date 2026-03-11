Минская международная книжная выставка-ярмарка стартует 17 марта

В столице завершается подготовка к XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она стартует 17 марта. Впереди 6 выставочных дней. Свои издания представят авторы из 23 стран: от Армении до Кубы. На стендах продукцию разместят около 500 экспонентов. В афише мастер-классы, презентации, встречи с авторами и интерактивные площадки.

Книжная выставка-ярмарка посвящена 35-летию СНГ и Году белорусской женщины

В этом году на форуме сквозной темой проходят 35-летие Содружества Независимых Государств и Год белорусской женщины. В дни ярмарки состоятся и презентации книг: например, "Сказки народов СНГ", "Время выбрало", сборник произведений Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича на языках народов стран СНГ. На витринах увидим и совсем недавно сошедшую с конвейера книгу: "Разам! Вялікая Перамога". Издание напечатано в 5 тыс. экземпляров. На площадке книжного форума пройдет и традиционный международный симпозиум литераторов и писателей "Пісьменнік і час". В этом году в нем примут участие авторы всех стран - участниц СНГ. Отдельный стенд будет посвящен писателям-женщинам. Впервые на форуме будут представлены коллективные региональные стенды.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Большое количество издательств небольших, но заинтересовавшихся и желающих поучаствовать в нашей выставке. Это тоже определенный рекорд. Потому что всегда ориентировались на какие-то крупные издательства как наши, так и, например, российские либо зарубежные. А тут интерес проявляют небольшие издательства, которые неплохо работают, выпускают довольно-таки большое количество литературы. В принципе это хороший показатель для нас".

Книжную выставку-ярмарку посетить можно 17-22 марта с 10:00 до 19:00 бесплатно