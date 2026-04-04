Минскому зрителю представили спектакль "Зойкина квартира"

Театральный марафон в столице. Накануне белорусскую сцену занял Нижегородский академический театр драмы имени Горького. Из репертуара привезли постановку по пьесе Булгакова "Зойкина квартира". Театральное полотно показали в рамках проекта "Неделя русской классики", приуроченного ко Дню единения народов Беларуси и России. Отметим, что инициатива проходит уже второй год на подмостках Белорусского государственного академического музыкального театра.

Борис Кайнов, директор Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького: "Это очень здорово, что создали такой фестиваль, где есть возможность жителям Беларуси посмотреть и познакомиться с театрами российскими. Мы-то уже давно знакомились. Мы были в Бресте, в Гродно, в Гомеле. И вот мы вновь в Минске. То, что создали этот фестиваль, очень здорово. Это обогащает: во-первых, это встречи. Руководители коллективов встречаются, что-то обсуждаем. Во-вторых, это большая награда для зрителей, в том числе и для актеров".