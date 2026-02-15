На "Славянском базаре" состоится премьера нового хореографического проекта

Дебют на "Славянском базаре" в Витебске! В этом году на юбилейном Международном фестивале искусств состоится премьера проекта "Танцуй, славянская душа!".



На одной из фестивальных площадок в Витебске планируют реализовать проект, посвященный искусству хореографии. Название пока рабочее. Для участия пригласят хореографические коллективы из славянских стран, которые продолжают танцевальные народные традиции.



Это событие станет еще одним звеном сплоченности в ожерелье славянского братства и поддержит посыл форума: "Через искусство - к миру и взаимопониманию".