Народный писатель и истинный модник - Кондрат Крапива 5 марта отпраздновал бы 130-летие

130 лет 5 марта исполнилось бы народному писателю Беларуси Кондрату Крапиве. Обладатель едкого псевдонима стал всенародно любимым сочинителем баек, а еще тонким сатириком и драматургом. Герой соцтруда, академик, он прошел четыре войны, сохранил жизнелюбие и знал секрет смеха души.

Как самоирония не раз спасала любимого автора и почему его цитаты пора разбирать на свитшоты (см. видео).

Кондрат Крапива

