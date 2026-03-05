Народный писатель и истинный модник - Кондрат Крапива 5 марта отпраздновал бы 130-летие

130 лет 5 марта исполнилось бы народному писателю Беларуси Кондрату Крапиве. Обладатель едкого псевдонима стал всенародно любимым сочинителем баек, а еще тонким сатириком и драматургом. Герой соцтруда, академик, он прошел четыре войны, сохранил жизнелюбие и знал секрет смеха души.