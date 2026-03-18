Нейросети, полный зал и чистый восторг: Дни культуры России открылись в Минске "Симфонией инноваций"
Дни культуры России открылись с "Симфонии инноваций". Мультимедийный концерт объединил музыкальное наследие России и современные технологии. Рассказчиком в проекте выступил лично композитор Сергей Рахманинов. Классика и новатора оживили с помощью нейросетей.
Визуальные эффекты дополнили базу - на сцене Дворца Республики в Минске вечером 18 марта Московский государственный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина.
Юрий Ярушников, режиссер проекта "Симфония инноваций": "На фоне новаций многие вещи сделаны не только ИИ. В двух номерах мы сгенерировали голос оперной певицы и изображение. Мир развивается, искусство должно развиваться. Мы в своем подходе достаточно аккуратно относимся к творчеству великих композиторов".
Мультимедийный концерт - яркий пример развития креативной экономики, когда капиталом государства становятся знания и креативное мышление. Сегодня этот сектор считают одним из самых перспективных во всем мире. В 2024 году в России был принят закон о креативных индустриях, в Беларуси - это следующий шаг. А пока наши страны обмениваются опытом и развивают культурные связи.
Андрей Малышев, замминистра культуры России: "Очень сильно развивается гастрольно-театральная сфера. Примерно последние 3 года театры Республики Беларусь посещают регионы Российской Федерации на тех же условиях, что и российские театры ездят по России. Мы перестали делить бюджет, сейчас министерства культуры России и Беларуси тратят деньги на общее дело и театры".
Смотрим российское кино: бесплатные кинопоказы в кинотеатре "Москва"
Дни культуры России в Беларуси продлятся до 22 марта включительно. Завтра в Минске продолжится программа фестиваля российского кино "Беларусь-2026". Затем эстафету подхватит Брест. В Белорусском государственном университете культуры и искусств пройдет мастер-класс режиссера фильма "Буратино" Игоря Волошина.
На форуме представлено 11 российских национальных фильмов: золотая коллекция "Мосфильма", семейное, приключенческое и фантастическое кино. Показы проходят бесплатно в кинотеатре "Москва" по предварительной регистрации.