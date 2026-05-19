Новые экспонаты пополнили Музей Владимира Мулявина

Новинки - из мира искусства. Экспозиция Музея В. Г. Мулявина пополнилась новыми экспонатами. Это картина художницы Валерии Тихонович. В фонды музея передали портрет великого песняра. В год 85-летия со дня рождения основателя легендарного ВИА в Белгосфилармонии прозвучала премьера - попурри на темы песен легендарного ансамбля "Песняров" в исполнении Митрополичьего хора Минского Свято-Духова кафедрального собора. Также знаковым подарком музею стали 10 рукописей на слова Янки Купалы, которые были написаны песняром в 70-е годы.

Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов: "Я не могу сказать, что это были очень широко раскрученные произведения. Удивительно, что в Союзе композиторов эти рукописи отыскались совсем недавно, несколько месяцев назад, о чем не знала даже семья".

Анна Мулявина, директор Музея В. Г. Мулявина: "Несколько тысяч экземпляров в фондах музея. Музей постоянно пополняется, многое из семейного архива добавляется. То, что представлено в музее, стараемся обновлять. И не так давно у нас появились новые витрины на бельэтаже расположенные".