Новые экспонаты пополнили Музей Владимира Мулявина
Новинки - из мира искусства. Экспозиция Музея В. Г. Мулявина пополнилась новыми экспонатами. Это картина художницы Валерии Тихонович. В фонды музея передали портрет великого песняра. В год 85-летия со дня рождения основателя легендарного ВИА в Белгосфилармонии прозвучала премьера - попурри на темы песен легендарного ансамбля "Песняров" в исполнении Митрополичьего хора Минского Свято-Духова кафедрального собора. Также знаковым подарком музею стали 10 рукописей на слова Янки Купалы, которые были написаны песняром в 70-е годы.
Елена Атрашкевич, председатель Белорусского союза композиторов: "Я не могу сказать, что это были очень широко раскрученные произведения. Удивительно, что в Союзе композиторов эти рукописи отыскались совсем недавно, несколько месяцев назад, о чем не знала даже семья".
Анна Мулявина, директор Музея В. Г. Мулявина: "Несколько тысяч экземпляров в фондах музея. Музей постоянно пополняется, многое из семейного архива добавляется. То, что представлено в музее, стараемся обновлять. И не так давно у нас появились новые витрины на бельэтаже расположенные".
Напомним, что накануне легендарный коллектив "Песняров" представил программу на стихи Маяковского "Через всю войну". Легендарная концертная запись обрела эталонное звучание. Музыкальные реставраторы проделали большую работу по восстановлению архивных материалов знаменитого цикла.