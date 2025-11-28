Первая премьера сезона: 28 ноября на сцене Большого театра Беларуси новый "Щелкунчик"

Самая кассовая и долгожданная. На сцене Большого театра Беларуси 28 ноября первая премьера 93-го сезона.

Балет "Щелкунчик" поставил главный балетмейстер, классик сцены, заслуженный артист России Игорь Колб. Накануне прошла финальная репетиция.

Запорошит сегодня настоящим Рождеством гранд-сцену. Сложносочиненные интерьеры отрисованы от руки в цехах Большого, и будто кадры из ностальгических мультфильмов.

Уютная гостиная Штальбаумов буквально сменится на загадочный зимний лес на глазах у зрителей. Это одна из фишек прочтения "Щелкунчика". И на самом-то деле сказка полна магией. Все это увидят те, кто будет в партере Большого театра Беларуси. Даже сани обязательно скатятся с горок.

Визуально окажемся во времени, когда не только деревья казались большими. Впечатления из детства воплотили белорусские создатели в 100 элементах реквизита. Будь то гигантский сыр, гиперболизированное кресло или мышки на колесах, как игрушечные.

Ольга Мельник, художник-постановщик балета "Щелкунчик"

Ольга Мельник, художник-постановщик балета "Щелкунчик": "Получилось у нас соединить Театр кукол и Большой театр. Вот как раз-таки появлением ростовой куклы Щелкунчика очень было интересно посмотреть на этот эксперимент. Как ростовая кукла влилась в контекст танца".

С марта эту сказку ставил на пуанты главный балетмейстер театра Игорь Колб. Щелкунчика буквально оживила его фантазия. Читал Гофмана, внимал Чайковскому вместе с сыном... Именно его детству и станет созвучен персонаж Грызун, у него - дебют.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:

"Я в своем детстве не помню историю Щелкунчика. Не осталось каких-то воспоминаний. Скорее, это уже была история меня вхождения в спектакль вроде Принца. Впоследствии в Мариинском театре я исполнял партию Дроссельмейера в редакции Кирилла Симонова и Михаила Шемякина. И это были невероятно интересные беседы и споры. Удалось убедить в том, что Дроссельмейер - это человек, который отдает что-то хорошее, но в финале спектакля обязательно с грустью покидает для того, чтобы прийти в следующий дом к следующей Мари, возможно".