Победитель "Фактор.by" планирует встречу с поклонниками

Сутки прошли после суперфинала 5-го сезона шоу "Фактор.by". Улеглись ли эмоции у победителя? И как сам Ибрагим Карасов видит свой творческий путь дальше?

"Я очень буду стараться петь и найти свой материал. Над этим я сейчас буду задумываться серьезно", - заявил сразу победитель шоу "Фактор.by" Ибрагим Карасов.

"У меня, наверное, нет тех людей, с которыми я был бы в тандеме, которые мне бы что-то подсказали", - признался он и сказал, что будет рассчитывать на своего наставника, который пообещал поддержку.

"Я вообще и не народник, и не академист. Хотелось бы, конечно, работать в том направлении, в котором я полюбился зрителю, в котором я полюблюсь зрителю уже в моей стране, в России", - считает Ибрагим Карасов.

"Уже есть мой зритель. Так могу гордо сказать, бесстыдно. Мне просто посоветовали, что если забудешься на неделю, отоспишься, про тебя тоже забудут. Не хотелось бы этого, конечно, мне. Хотелось бы отблагодарить зрителя, который в меня поверил", - сказал он в ответ на вопрос, хочется ли ему вкусно поесть и отоспаться.

Отвечая на вопрос, будет ли его концерт в ближайшее время, Ибрагим Карасов сказал, что пока не знает на какой площадке сможет это сделать. "Встречусь с людьми, которые поверили в меня. Я бы очень хотел встретиться с ними с глазу на глаз и поблагодарить, сказать просто спасибо за то, что они голосовали, тратили свое время, свое внимание и, конечно же, свои ресурсы", - поделился планами артист.

Ибрагим Карасов пока не готов забрать маму из Нового Уренгоя и переехать в Беларусь, чтобы продолжить здесь свою карьеру.

