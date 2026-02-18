3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Посвящение известному краеведу: белорусские художники представляют выставку в Молодечно
Тайна времени - через экспонаты Минского областного краеведческого музея. Здесь представляют выставку, посвященную известному молодеченскому краеведу, первому директору музейного учреждения Геннадию Кохановскому. Благодаря ему фонды учреждения приобрели раритеты, которые имеют национальную ценность.
В Беларуси сохранилось только 11 аутентичных слуцких поясов! Два из них в свой - Молодечненский музей - в 1968 году из Государственного исторического музея СССР в Москве и привез первый директор Геннадий Кохановский. Один из них находится в стационарной экспозиции музея. Он неполный - без бахромы, но один из самых красивых.
Первому создателю музейных фондов Геннадию Кохановскому в этом году исполнилось бы 90. К дате сотрудники музея организовали выставку. "Откройся, тайна времени!" - музейщики действительно открыли хранилище и показали часть раритетов, которые появились в коллекциях благодаря Геннадию Кохановскому.
Один из первых документов, который появился в музейной коллекции благодаря Геннадию Кохановскому, вот этот. Грамота Виленского университета с разрешением начать на наших землях археологические раскопки. Документ от 1818 года, и в то время он был вручен Зориану Доленга-Ходаковскому.
Кохановский привозил в Молодечно редкие книги с автографами белорусских авторов начала XX столетия. Благодаря ему и организованным Кохановским этнографическим экспедициям по родному краю, в Минском областном краеведческом музее огромная подборка полотенец, народных костюмов. Сегодня на выставке в честь ученого и полотна. Посвящение известному краеведу от белорусских художников.