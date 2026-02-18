Посвящение известному краеведу: белорусские художники представляют выставку в Молодечно

Тайна времени - через экспонаты Минского областного краеведческого музея. Здесь представляют выставку, посвященную известному молодеченскому краеведу, первому директору музейного учреждения Геннадию Кохановскому. Благодаря ему фонды учреждения приобрели раритеты, которые имеют национальную ценность.

В Беларуси сохранилось только 11 аутентичных слуцких поясов! Два из них в свой - Молодечненский музей - в 1968 году из Государственного исторического музея СССР в Москве и привез первый директор Геннадий Кохановский. Один из них находится в стационарной экспозиции музея. Он неполный - без бахромы, но один из самых красивых.

Первому создателю музейных фондов Геннадию Кохановскому в этом году исполнилось бы 90. К дате сотрудники музея организовали выставку. "Откройся, тайна времени!" - музейщики действительно открыли хранилище и показали часть раритетов, которые появились в коллекциях благодаря Геннадию Кохановскому.

Один из первых документов, который появился в музейной коллекции благодаря Геннадию Кохановскому, вот этот. Грамота Виленского университета с разрешением начать на наших землях археологические раскопки. Документ от 1818 года, и в то время он был вручен Зориану Доленга-Ходаковскому.