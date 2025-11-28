Пять причин петь в Беларуси: Игорь Николаев дал интервью "Первому информационному"

Хитмейкер Игорь Николаев дал концерты в пяти городах Беларуси и выбрал нестандартный маршрут перед минским аншлагом. Народный артист России впервые посетил музей своего кумира - Владимира Мулявина - и пообщался эксклюзивно с командой "Первого информационного". Для композитора Беларусь в первую очередь музыкальная нация с трудолюбивыми артистами. А "Славянский базар в Витебске" - мощная скрепа, которая не должна терять страны из списка гостей.

Игорь Николаев, народный артист России: "В народе живет эта доброжелательность, это прекрасно, когда есть вот этот контакт, есть понимание родственности наших культур. В общем-то, это одна культура наша, именно красивое название "Славянский базар". Именно славянский. Это прекрасно. И ни в коем случае нельзя вычеркивать из этого списка ни одну нацию из вот этого славянского набора наций, потому что они все самодостаточные. В непростое время, и в мирное время, и всегда, что будет обязательно после любой войны, обязательно будет мир. Это неизбежно".