Роман "Люди на болоте" - какие еще произведение на книжной полке у белорусов

Беларусь уверенно держит статус одной из самых читающих стран Восточной Европы. Средний возраст белорусского читателя составляет 29 лет. Наиболее читаемым произведением на белорусском языке оказался роман Ивана Мележа "Люди на болоте".

Беларусь по праву признается одной из самых читающих стран мира. Статистика это подтверждает безоговорочно: в 2025 году на каждого жителя нашей страны пришлось по две выпущенные книги. И этот высокий показатель на протяжении последних лет остается стабильным.

Цифра не в пользу гаджетов: 83 % белорусов выбирают бумажные книги

Самые преданные читатели - молодежь до 29 лет, причем женщины берут в руки книги чаще мужчин. В топе запросов - мировая классика, современная русская и белорусская литература.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Продолжается поддержка литературы, которой на сегодняшний день заинтересованы. Прежде всего это литература, которую мы готовы финансировать, государство на это выделяет определенное количество средств. В прошлом году было издано 95 наименований финансируемой социально значимой литературы на сумму более 2,5 млн белорусских рублей".

В 2025 году отечественные издательства выпустили более 7 тыс. наименований книг и брошюр

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году отечественные издательства выпустили более 7 тыс. наименований книг и брошюр. Совокупный тираж всей печатной продукции уверенно приблизился к отметке в 18,2 млн экземпляров. Средний тираж одной книги сегодня составляет 2550 экземпляров - этого объема достаточно, чтобы новинки дошли до заинтересованного читателя по всей стране.

Особое внимание уделяется развитию национальной литературы. В прошлом году свет увидели почти тысяча книг на белорусском языке. Их тираж вырос и превысил 2,6 млн экземпляров.

Мнение критиков и реклама читателей не интересуют: почти 90 % полагаются только на собственный вкус. Главные критерии при покупке - цена и качество.

Книга по-прежнему остается лучшим подарком

В преддверии Дня родного языка у каждого есть повод вспомнить об этом.

Лана Лях, психолог: "Если вы не замечали, может быть, слышали, ваши подруги могут читать очень много романов. Это так они параллельно проживают свои личные отношения, потому что мы же погружаемся в сюжет с помощью воображения через книгу и делаем себе гораздо легче, проживая эмоции с этими героями. Перенос ролей на героев - это тоже способ психологического отвлечения. Да, это классно, такой безопасный и увлекательный способ себе помочь".

Активно развивается и сегмент детской литературы. Книги для юных белорусов занимают десятую часть всего рынка - 724 наименования. При этом средний тираж детской книги держится на высоком уровне в 3,3 тыс. экземпляров, что говорит о стабильном спросе со стороны родителей и библиотек.

Полина Бальцевич, товаровед книжного магазина: "Молодые люди любят читать на белорусском языке. Очень популярна сейчас художественная проза, остается лидером продаж идеологическая и патриотическая литература. Молодые читают фантастику, любовные романы, психологию, философию, а люди старшего возраста больше предпочитают классику".