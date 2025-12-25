3.71 BYN
Шагал будет парить над сценой: гендиректор Большого театра Беларуси рассказала о премьерах
Марк Шагал будет парить над сценой Большого театра Беларуси уже в 2026 году. Балет, посвященный всемирно известному художнику, станет премьерой 94-го сезона.
Художественный совет театра обсуждает и многожанровый опус. Трио оперы, балета и хоровых сцен посвятят истории Полоцка и зарождению белорусской государственности. На этом точку в списке национальных премьер не поставят. Эксклюзивом с "Первым информационным" поделилась гендиректор Большого театра Екатерина Дулова.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси: "По национальной тематике мы предполагаем еще два варианта осуществить. Первое - это вечер одноактных балетов, посвященных белорусским легендам и сказкам. И работать будут молодые белорусские балетмейстеры на белорусском материале. Белорусская музыка будет звучать. Это должно быть нечто совершенно оригинальное, с новациями, с очень живой современной хореографией, которая бы привлекла и молодежь в том числе".
В 93-м театральном сезоне - опера "Набукко" и балет "Баядерка"
Скоро в театре начнется работа над постановкой оперы "Набукко". С солистами Большого театра работает итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. Завершит премьерный марафон 93-го театрального сезона балет "Баядерка" Людвига Минкуса.